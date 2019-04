6 Scarlett Johansson beim Avengers-Fan-Event. Foto: Getty Images Europe

Auf dem Fan-Event von „Avengers: Endgame“ in London zeigte sich Schauspielerin Scarlett Johansson mit einem leicht bekleideten Oberteil. Das sorgte für Aufsehen.

London - Am 24. April hat das Warten für die Fans von „Avengers: Endgame“ ein Ende. Dann ist der Action- und Scienc-Fiction-Film in den deutschen Kinos zu sehen. Um den Fans das Warten zu verkürzen, fand am 10. April ein Fan-Event im Picturehouse Central Kino in London statt. Filmproduzentin Trinh Tran war vor Ort und natürlich einige Schauspieler wie Paul Rudd und Chris Hemsworth.

Sehen Sie hier den Trailer zu „Avengers: Endgame“.

Für Aufsehen sorgte allerdings Schauspielerin Scarlett Johansson – und zwar wegen ihres Outfits. Sie entschied sich für einen maßgeschneiderten Zweiteiler von Designer Tom Ford mit einem Oberteil aus Satin. Während ein Arm mit einem langen Ärmel bedeckt war, blieb die Schulter und der andere Arm unbedeckt. Nur das Nötigste des Hollywood-Stars war mit schwarzen Stoff verhüllt.

