Ihr Herz schlägt für die SG Sonnenhof Großaspach. Schlagerstar Andrea Berg erzählt, wie sie zum Fußballfan wurde und was der Sport mit Musik gemeinsam hat.
Die SG Sonnenhof Großaspach ist in die dritte Liga aufgestiegen und hat den WFV-Pokal gewonnen. Bei den entscheidenden Spielen mit dabei: Andrea Berg. Was macht die Faszination der Schlagerqueen für den Dorfklub aus, für den sie sogar einen ihrer Erfolgshits umtextete. „Ich muss aufpassen, dass ich nicht versehentlich die Dorfklub-Version singe“, sagt sie im Exklusiv-Interview mit Blick auf ihre Konzerte.