Ihr Herz schlägt für die SG Sonnenhof Großaspach. Schlagerstar Andrea Berg erzählt, wie sie zum Fußballfan wurde und was der Sport mit Musik gemeinsam hat.

Die SG Sonnenhof Großaspach ist in die dritte Liga aufgestiegen und hat den WFV-Pokal gewonnen. Bei den entscheidenden Spielen mit dabei: Andrea Berg. Was macht die Faszination der Schlagerqueen für den Dorfklub aus, für den sie sogar einen ihrer Erfolgshits umtextete. „Ich muss aufpassen, dass ich nicht versehentlich die Dorfklub-Version singe“, sagt sie im Exklusiv-Interview mit Blick auf ihre Konzerte.

Frau Berg, schön, dass der prominenteste Fan der SG Sonnenhof sich Zeit für ein Interview nimmt.

Ja, es ist auch ehrlicherweise völlig untypisch für mich, dass ich zum Thema Fußball ein Interview gebe. Das mache ich allein den Jungs zu Liebe, die für diesen Erfolg gesorgt haben. Und gleichzeitig ist der Dorfklub für mich eine echte Herzensangelegenheit. Die Spieler und mich verbindet natürlich auch das gemeinsame Wohnzimmer „WIRmachenDRUCK Arena“. Bei meinem Heimspiel am 17. und 18. Juli feiern knapp 40.000 Fans dort, wo normalerweise die Spieler um Punkte kämpfen.

Sie waren auch beim WFV-Pokal-Sieg bei den Stuttgarter Kickers auf der Tribüne im SG-Trikot live dabei. Wie intensiv feierten Sie den Gewinn des Doubles mit, und wie lange dauerte die Party?

Dass die Jungs zum zweiten Mal in Folge das Double gewonnen haben, ist einfach unglaublich, diese Saison bleibt unvergesslich. Man denkt in solchen Momenten ja immer auch an all die Jahre, an die Menschen, die diesen Weg begleitet haben, an Rückschläge und Erfolge. Die Freude der Spieler, Verantwortlichen und Fans mitzuerleben, war wirklich großartig. Da habe ich sehr gerne mitgefeiert.

Ihr Mann Uli Ferber ist Mitgründer der SG. Welchen Bezug zum Sport hatten Sie, bevor Sie ihn kennenlernten?

Sport hat mich schon immer begeistert, weil er – genau wie die Musik – Menschen verbindet, Emotionen weckt und unvergessliche Momente schafft. Mit dem Fußball hatte ich allerdings zunächst eher wenig Berührungspunkte. Das änderte sich 2003, als ich ein Konzert in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart gespielt habe. Mein Mann Uli nahm mich damals zu einer Partie des VfB mit ins Stadion. In der Mannschaft spielte Alexander Hleb, den Uli als Berater betreute. Das war natürlich klasse, Alex dort dribbeln zu sehen, der gefühlt in seinem jungen Alter zu unserer Familie gehörte. Aber ja, sich für ein Team, einen Club zu begeistern, das war sicherlich neu für mich und das hat vor allem unser Dorfklub geschafft.

Andrea Berg macht nach dem WFV-Pokalsieg der SG Sonnenhof Aufnahmen mit ihrem Handy. Foto: IMAGO/Eibner

Was macht für Sie die Faszination Fußball allgemein und den Dorfklub speziell aus, und welche Parallelen zum Show-/Schlagergeschäft gibt es?

Fußball und Musik erzählen Geschichten. Geschichten von Hoffnung, Leidenschaft, Träumen, und manchmal auch von Enttäuschungen. Wenn Tausende Menschen im Stadion gemeinsam jubeln oder bei einem Konzert zusammen singen, entsteht etwas Magisches. Unser Dorfklub verkörpert dabei etwas ganz Besonderes: Er zeigt, dass man mit Herzblut, Bodenständigkeit, Zusammenhalt und mutigen Konzepten und Wegen Dinge erreichen kann, die andere für unmöglich halten.

Wie kam es zu der Idee, ihren Erfolgshit „Ja ich will“ auf die SG-Dorfklub-Version umzutexten?

Die Begeisterung rund um die Mannschaft ist einfach ansteckend, und dieser unglaubliche Zusammenhalt ist überall spürbar. Besonders berührt hat mich, als die SG-Anhänger im Fanblock eine Zeile meines Songs „Ja ich will“ kurzerhand umgedichtet haben. Das war schließlich auch der Auslöser dafür, dass ich mich an einen komplett neuen Text gesetzt habe. Mit der Dorfklub-Version wollte ich den Jungs und den Fans auf meine Weise „Danke“ sagen und dieser besonderen Verbundenheit eine musikalische Stimme geben. Bei unseren jetzt anstehenden Sommer-Open Airs oder meinem „Heimspiel“ in Aspach muss ich aufpassen, nicht versehentlich die Dorfklub-Version zu singen – wobei meine Fans da schon genauso textsicher sind wie beim Original (schmunzelt).

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Der Refrain bringt die sportliche Botschaft auf den Punkt: „Ja ich will, mit dem Dorfklub durch ganz Deutschland reisen.“ Auf welche Reise freuen Sie sich in der dritten Liga am meisten, und welche Chancen räumen Sie der SG ein, drin zu bleiben?

Es geht hier ja nicht um mich, es geht um die Fans, Verantwortlichen und Spieler, die sich diese Reisen durch großen Einsatz und tolle Leistungen verdient haben. Der Dorfklub ist nächstes Jahr zu Gast bei Fortuna Düsseldorf, ganz nahe meiner Heimatstadt Krefeld. Das ist sicherlich neben vielen Highlights etwas ganz Besonderes.

Die Erlöse des Songs fließen gezielt in die Nachwuchsarbeit und Fanprojekte des 1994 gegründeten Vereins. Wie wichtig war Ihnen dies?

Sehr wichtig. Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unseres Vereins. Und die Fans tragen ihn in ihren Herzen. Wenn ich mit diesem Song dazu beitragen kann, Träume zu fördern und Gemeinschaft zu stärken, dann ist das das schönste Geschenk.

Als Fan im Gazi-Stadion: Andrea Berg. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Ihr Stiefsohn Michael Ferber ist Sport-Vorstand der SG. Zur Familie gehört auch Ex-Profi und -Trainer sowie Kickers-Offenbach-Aufsichtsratsmitglied Hans-Jürgen Boysen, der ebenfalls im Fautenhau wohnt. Besteht am Sonnenhof die Gefahr eines Fußball-Overkills?

Nein, denn wenn man erlebt, wie viele tolle Geschichten dieser Verein auf und außerhalb des Platzes schreibt, dann wird es nie langweilig.

Was lassen Sie sich einfallen, wenn die SG irgendwann mal in die zweite Liga aufsteigen würde?

Dorfklub bedeutet auch, die Bodenhaftung und einen realistischen Blick auf die Dinge zu bewahren. Mal ehrlich: Wohl kaum einer hätte der SG zugetraut, dass sie so schnell wieder in die dritten Liga zurückkehren würde. Darüber freuen wir uns.

Andrea Berg

Vita

Am 28. Januar 1966 in Krefeld geboren. Sie ist die erfolgreichste Sängerin der deutschen Chart-Geschichte und hat mehr als 16 Millionen Tonträger verkauft. Insgesamt erhielt Andrea Berg über 100 Gold- und Platin-Auszeichnungen, acht ECHOs, acht Goldene Stimmgabeln und zahlreiche weitere Medienpreise. Über ihre musikalische Arbeit hinaus setzt sie sich für Menschen ein, die Unterstützung benötigen – ebenso für den Schutz und das Wohl von Tieren. Dieses langjährige Engagement wurde unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt.

Persönliches

2007 heiratete sie den Sportmanager, Hotelier und Mitgründer der SG Sonnenhof Großaspach Uli Ferber. Mit ihm lebt sie in Kleinaspach.