Family Time: Mit Tom und den Kids: Heidi Klum besucht Sohn Henry am College

Hoher Besuch: Heidi Klum, Ehemann Tom und die jüngeren Klum-Kids haben Henry besucht, der seit Kurzem am College ist. So lief das Wiedersehen.

Heidi Klum (51) genießt Zeit mit ihren Liebsten! Wie sie auf ihrem Instagram-Account teilte, besuchte sie ihren Sohn Henry (19) im College. So sieht man in einem Video, wie Klum von dem 19-Jährigen einen Kuss auf die Wange bekommt. Ein anderer Clip zeigt, wie Klums ältester Sohn gemeinsam mit seinen Geschwistern Johan (17) und Lou (15) sowie Stiefvater Tom Kaulitz (35) durch die dunklen Straßen läuft. "Besuch bei Henry im College. Zeit mit der Familie", betitelte das Model seinen Beitrag. Klums ältestes Kind Leni (20) schien bei dem Familienausflug nicht dabei zu sein.

Ihre Kinder werden flügge

Klum hielt ihre Kinder zunächst weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus, bis ihre Älteste vor vier Jahren ins Modelbusiness einstieg: 2020 stand Leni erstmals vor der Kamera und posierte gemeinsam mit ihrer berühmten Mama für das Cover der "Vogue". Mittlerweile kann die 20-Jährige alleine große Erfolge in der Modewelt verbuchen. Hin und wieder arbeitet sie dennoch mit ihrer Mama zusammen, wie unter anderem als Jurorin in Klums Show "Germany's next Topmodel" oder bei gemeinsamen Shootings für eine Dessous-Marke.

Lesen Sie auch

Sohn Henry feierte erst vor wenigen Monaten seinen Schulabschluss, wie Klum auf ihrem Instagram-Account ebenfalls zeigte. "Herzlichen Glückwunsch, Henry! Wir sind alle so stolz auf dich! Du hast es geschafft, mein schöner Junge! College, wir kommen", schrieb Klum damals zu einem Video, in dem Henry in Abschlussrobe sein Zeugnis entgegennimmt.

Johan und Lou gehen aktuell noch zur Schule. Über ihre Jüngste erklärte die 51-Jährige einmal: "Lou ist total anders drauf als Leni und hat ganz andere Interessen. Sie ist ein A-Class-Student, hat überall Einsen", so Klum 2021 in einem Interview mit "Gala". Damals habe Lou "Popstar, Tierärztin oder Präsidentin" werden wollen.

Große Patchworkfamilie

Heidi Klum hat eine große Patchworkfamilie. Lenis leiblicher Vater ist Sportmanager Flavio Briatore (74), mit dem Klum 2003 eine kurze Beziehung führte. Kurz darauf kam die heute 51-Jährige mit Musiker Seal (61) zusammen. Seal adoptierte Leni später.

In den darauffolgenden Jahren bekamen Klum und Seal drei gemeinsame Kinder: Henry, Johan und Lou. 2005 gaben sich Klum und Seal das Jawort in Mexiko. Sieben Jahre später folgte die Trennung. 2018 machte Klum ihre Beziehung zu Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz öffentlich, ein Jahr später heirateten die beiden.