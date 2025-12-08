Familienzuwachs: Grünen-Politiker Anton Hofreiter ist zum zweiten Mal Vater geworden

Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter hat die Geburt seines zweiten Kindes bekannt gegeben. Auf Social Media erklärt er, dass er nun eine kurze Auszeit für seine Familie nimmt.
Erneuter Nachwuchs bei Anton Hofreiter (55): Der Grünen-Politiker ist zum zweiten Mal Vater geworden. Auf Instagram verkündete er die frohe Nachricht mit den Worten: "Familienzuwachs. Ich nehme eine kurze Auszeit". Dazu erklärte er: "Ich bin vor Kurzem wieder Vater geworden - darüber freue ich mich sehr." Wann das Baby zur Welt kam, verriet er nicht. Auch zum Geschlecht äußerte er sich nicht.