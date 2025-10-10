Wie kleine Gesten große Wirkung entfalten können: Diese drei Ideen aus Evelyn Höllrigl Tschaikners "The Daily Feminist" zeigen, wie Mikrofeminismus den Alltag Stück für Stück verändern kann.
Es sind oft die leisen Gesten, die etwas ins Wanken bringen. Wer in einer männergemachten Welt lebt, weiß: Die großen Kämpfe um Gleichberechtigung beginnen im Kleinen - in einem Gespräch, einer Formulierung, einer alltäglichen Entscheidung. Doch zwischen Care-Arbeit, Job und ständigen Mikroaggressionen fehlt oft die Energie, um immer wieder laut zu werden. Genau hier setzt Evelyn Höllrigl Tschaikner mit "The Daily Feminist - 199 konkrete Handlungstipps für Gleichberechtigung im Alltag" an.