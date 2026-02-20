Amira Aly hat sich mit ihren beiden Söhnen auf eine Reise nach Ägypten begeben. In Kairo erkundet die Moderatorin gemeinsam mit ihrem Bruder und den Kindern die Heimat ihres Vaters und traf dabei auch auf Verwandte.
Amira Aly (33) ist mit ihren beiden Söhnen nach Ägypten gereist. Auf Instagram dokumentierte die Moderatorin die ersten Stationen des Familientrips durch Kairo und erklärte: "Die ersten 12 Stunden einer ganz besonderen Reise: meinen Kindern unsere Wurzeln zeigen. Und das Schönste kommt noch."