Amira Aly hat sich mit ihren beiden Söhnen auf eine Reise nach Ägypten begeben. In Kairo erkundet die Moderatorin gemeinsam mit ihrem Bruder und den Kindern die Heimat ihres Vaters und traf dabei auch auf Verwandte.

Amira Aly (33) ist mit ihren beiden Söhnen nach Ägypten gereist. Auf Instagram dokumentierte die Moderatorin die ersten Stationen des Familientrips durch Kairo und erklärte: "Die ersten 12 Stunden einer ganz besonderen Reise: meinen Kindern unsere Wurzeln zeigen. Und das Schönste kommt noch."

Gemeinsam mit ihren beiden Söhnen (5 und 6), die aus ihrer Ehe mit Comedian Oliver Pocher (48) stammen, und ihrem Bruder Hima erkundet die 33-Jährige die ägyptische Hauptstadt. Die Fotos zeigen Aly etwa in einem legeren weißen Outfit auf einem der berühmten Märkte sowie in einer Moschee und geben Eindrücke der pulsierenden Metropole. Bilder von ihren Kindern teilt sie sonst nicht, auf einem der Bilder ist ihr Sohn aber von hinten an einem Stand mit Teigtaschen zu sehen.

Familientreffen in Kairo

Abseits der touristischen Highlights stand aber vor allem eines im Mittelpunkt: das Wiedersehen mit der Familie. Aly und ihr Bruder trafen sich vor Ort mit ihrem Vater sowie ihren Halbgeschwistern. Die Moderatorin repostete den Schnappschuss ihres Halbbruders, auf dem die beiden Arm in Arm mit der Familie in die Kamera lächeln. Auf einem weiteren Foto ist auch Alys Partner Christian Düren zu sehen, der demnach also auch mit nach Ägypten gereist ist.

Die gebürtige Österreicherin Amira Aly ist eng mit Ägypten verbunden. Ihr Vater stammt aus dem Land, verließ die Familie jedoch, als sie drei Jahre alt war. In Kairo gründete er dann eine neue Familie. Wie die Moderatorin 2023 in ihrem damaligen Podcast "Hey Amira" erzählte, wuchs sie mit ihrem Bruder ohne finanzielle Unterstützung des Vaters bei ihrer Mutter auf. Erst 2018, nach 20 Jahren Funkstille, kam es zum ersten Wiedersehen.

Sie sei damals selbst überrascht gewesen, wie Kairo bei diesem Besuch auf sie gewirkt hatte, erklärte sie der "Bild"-Zeitung 2024: "Ich atmete die Luft ein und es fühlte sich so krass wie Heimat an. Ich fühlte mich wohl und wie zuhause." Bereits damals kündigte sie an, in ein bis zwei Jahren auch mit ihren Kindern nach Ägypten reisen zu wollen, die ihren Opa bis dato noch nicht kannten. "Unser Verhältnis ist schwierig. Aber er ist Teil meines Lebens. Ich möchte ihm seine Enkel vorstellen. Meine Kinder sollen wissen, wo meine und ihre Wurzeln sind", so Aly.