Familienunternehmer Matthias Lapp: Jeden Morgen nach dem Aufstehen „Tschakka!“ sagen

Der Stuttgarter Unternehmer Matthias Lapp will weltweit expandieren. In Deutschland könne man sich von der Arbeitseinstellung andernorts etwas abschauen, meint er.
Matthias Lapp, 43-jähriger Chef des Stuttgarter Familienunternehmens, zeigt sich mit der globalen Geschäftsentwicklung zufrieden. Der Weltmarktführer für integrierte Lösungen im Bereich der Kabel- und Verbindungstechnologie steigerte im Geschäftsjahr 2025 seinen Umsatz von 1,8 auf mehr als 1,9 Milliarden Euro. Am Heimatstandort wird dennoch gespart.