1 Haba stellt unter anderen Spielwaren wir die Kugelbahn Kullerbü her. (Archivbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Das Unternehmen steckt in der Krise. Erst im August wurde bekannt, dass die Marke Jako-o eingestellt wird. Nun will sich Haba in Eigenverwaltung sanieren – und so zu alter Stärke zurückfinden.











Der oberfränkische Spielwarenhersteller Haba Sales GmbH & Co. KG hat beim Amtsgericht Coburg einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Das Gericht habe die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet, teilte das Unternehmen mit Sitz in Bad Rodach (Landkreis Coburg) am Dienstag mit. Ein Sprecher der Coburger Justiz bestätigte die Angaben der Haba Familygroup gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.