Familienunternehmen in Kornwestheim: Vater-Tochter-Duo produziert vegane Burgerpattys

Sachsenheim Sprung in Sicherheit – Kind wird am Zebrastreifen fast von Taxi erfasst

Ein Mädchen wollte am Mittwochnachmittag in Großsachsenheim an einem Zebrastreifen die Kleinsachsenheimer Straße überqueren. Dabei wäre sie beinahe von einem Taxi-Fahrer erfasst worden – konnte sich aber selbst noch in Sicherheit bringen.