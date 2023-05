1 Der Bauzulieferer Sto gehört bis heute der Gründerfamilie Stotmeister und hat seinen Sitz im beschaulichen Südschwarzwald-Kreis Waldshut Foto: Sto/Martin Baitinger

Baden-Württemberg ist reich an Familienunternehmen und wirtschaftlich stark. Dass es einen starken Zusammenhang zwischen beidem gibt, zeigt eine neue Studie der Stiftung Familienunternehmen, die wir anhand von Beispielen aus dem Land überprüft haben.









Stuttgart - Baden-Württemberg ist ein Land der Familienunternehmen. Auch wenn der Südwesten international vor allem für Konzerne wie Daimler oder Porsche bekannt ist, sind es doch die inhaberdominierten Firmen, die das Land am Laufen halten. 90 Prozent der Unternehmen im Land fallen in diese Kategorie – vom Riesen Bosch mit weltweit mehr als 400 000 Mitarbeitern bis zu kleinen Betrieben mit einem Dutzend Beschäftigten.

Gerade in ländlichen Regionen sind sie ein Garant für gleichwertige Lebensverhältnisse, wie eine Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen zeigt. Gemeinsam stellen sie in den ländlichen Räumen Deutschlands 2,5 Millionen von 5,7 Millionen Arbeitsplätzen.

„In ländlichen Regionen, in denen es viele Familienunternehmen gibt, nimmt die Einwohnerzahl zu, und die Abwanderung von jungen Menschen ist geringer. Regionen mit hoher Dichte an Familienunternehmen weisen außerdem einen höheren Wohlstand auf, haben höhere Ausbildungsquoten, niedrigere Arbeitslosenzahlen und sind innovativer“, fasst die Stiftung Familienunternehmen die Ergebnisse ihrer Studie zusammen, die an diesem Montag veröffentlicht wird.

Drei Generationen einer Familie zugleich im Unternehmen

„Familienunternehmen sind ein Garant dafür, dass die Menschen abseits der Metropolen gut leben können. Sie festigen den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenhalt und ermöglichen gleiche Lebensverhältnisse in Stadt und Land“, sagt Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen.

Er geht noch einen Schritt weiter: „Gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland kann es nur mit starken Familienunternehmen geben.“ Familienunternehmen übernähmen Verantwortung in ihren Heimatregionen. „Während die meisten anonymen Großkonzerne ihre Zentralen in den Metropolen haben, sind Familienunternehmen in ihren Regionen fest verwurzelt.“

Das zeigen auch viele Beispiele aus Baden-Württemberg. So gehört beispielsweise der Büromöbelhersteller Interstuhl beziehungsweise sein Vorgängerunternehmen, eine Schmiede, bereits seit Jahrhunderten zu dem 1100-Einwohner-Ort Meßstetten-Tieringen im Landkreis Zollernalb.

„Auch unsere Mitarbeiter sind hier verwurzelt – sie sind loyal, flexibel und treu. Wir haben mehrere Familien, in denen drei Generationen bei Interstuhl arbeiten“, berichtet Joachim Link, der gemeinsam mit seinem Bruder Helmut das Unternehmen als Geschäftsführer lenkt. Interstuhl tue seinerseits einiges, um die Treue zu rechtfertigen: Stabile Arbeitsplätze, gute Ausbildung, die Belieferung von Kindergarten und Grundschule aus der Kantine, aber auch emotionale Aktionen wie die jährliche Bäumchenpflanzaktion für neue Mitarbeiterkinder.

Familienunternehmen sorgen für Patentanmeldungen

Der Zollernalbkreis gehört in der Studie zur Spitzengruppe der Landkreise mit hohem Anteil von Familienunternehmen: 60,2 Prozent der ansässigen Firmen ab 50 Mitarbeitern sind dort inhaberdominiert. Zu ihnen zählt beispielsweise der Waagen- und Schneidmaschinenhersteller Bizerba, wo Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut Gesellschafterin ist, der Präzisionswerkzeugproduzent Gühring oder der Hersteller von Maschinennadeln Groz-Beckert.

Fast drei Viertel der Patentanmeldungen im Zollernalbkreis werden durch Familienunternehmen realisiert, heißt es in der Studie. Mit der Hochschule Albstadt-Sigmaringen ist zudem eine Hochschule in unmittelbarer Nähe für die Mittelständler – ein Pluspunkt, den die Studienautoren in vielen ländlichen Regionen vermissen. Aber auch Kontakte zur Uni in Tübingen und zum Fraunhofer-Institut in Stuttgart zu knüpfen fiel Interstuhl leicht.

Auch in Furtwangen im Schwarzwald-Baar-Kreis gibt es eine Hochschule, die Gabriele Siedle scherzend als „unserer Kaderschmiede“ bezeichnet. Siedle ist Geschäftsführerin des in siebter Generation familiengeführten Herstellers von Gebäudekommunikationstechnik gleichen Namens. Es sei großartig, dass es die Hochschule gebe, führe aber auch dazu, dass es schwierig sei, in Furtwangen bezahlbaren Wohnraum zu finden.

Auch Siedle kann von außergewöhnlich treuen Mitarbeitern berichten. „Wer sich einmal entschieden hat hierherzukommen, der bleibt auch und weiß Natur und Landschaft zu schätzen“, so Siedle. In Corona-Zeiten, wissen Siedle und Link zu berichten, habe sich das Land zudem als angenehmer Wohnort mit guten Freizeitmöglichkeiten erwiesen. Dennoch gibt es natürlich Mitarbeiter, die sich nicht vom Landleben locken lassen. Bei Siedle waren das insbesondere IT-Fachleute. Für sie – und als Treffpunkt mit Dienstleistern oder Partnern, die mit der Bahn anreisen – hat Siedle ein Büro mit rund 20 Arbeitsplätzen im 40 Kilometer entfernten Freiburg eingerichtet.

Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Der Bauzulieferer Sto mit Sitz im beschaulichen Stühlingen im Kreis Waldshut versucht, die Nachteile der ländlichen Region unter anderem durch einen Sto-Sportverein mit Angeboten vom Angeln bis zum Tauchen auszugleichen, berichtet der Personalchef des 5500 Mitarbeiter starken Unternehmens, Thade Bredtmann.

„Bei uns gilt das Motto: ,Wir arbeiten da, wo andere Urlaub machen‘“, beschreibt er die Vorteile, zeigt sich aber zugleich besorgt über „den zunehmenden Leerstand in den Innenstädten sowie die abnehmende medizinische Versorgung“. Alle drei Unternehmen sind übrigens relativ zufrieden mit dem oft als mangelhaft kritisierten Breitbandausbau in ihren Regionen: „Hier ist in den letzten Jahren viel passiert“, so Bredtmann.

Alle drei haben zudem durchaus das Gefühl, dass ihre besonderen Bedürfnisse in der Provinz gehört werden – zumindest auf Gemeinde-, Kreis- und Landesebene. „Auch das ist ein Vorteil im ländlichen Raum: Die Nähe zur Politik ist Alltag. Man begegnet sich, und es gibt ein Bewusstsein, wie wichtig der Mittelstand ist“, sagt Siedle. So sei beispielsweise das Problem des mangelnden öffentlichen Nahverkehrs erkannt. Die Mittel jedoch und das Bekenntnis müssten vom Bund kommen. Und da fehle es oft an Verständnis.