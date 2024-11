Familientreffen in Hollywood: Eva Longoria posiert mit Sohn Santi bei Vaiana 2-Premiere

(ym/spot) 27.11.2024 - 13:27 Uhr , aktualisiert am 27.11.2024 - 13:27 Uhr

Familientreffen in Hollywood

1 Eva Longoria und ihr Sohn Santi bei der Premiere von "Vaiana 2" in los Angeles. Foto: getty/Alberto E. Rodriguez / Getty Images for Disney

Bei der Filmpremiere von Disneys "Vaiana 2" setzten Eva Longoria und weitere Hollywoodstars auf familiäre Unterstützung. Mit ihren Kindern an der Hand erschienen die Schauspieler zum Meet and Greet mit der Disney-Prinzessin.











US-Schauspielerin Eva Longoria (49) hat die Filmpremiere von "Vaiana 2" zur Familienangelegenheit gemacht. Der "Desperate Housewives"-Star erschien am Montag im El Capitan Theater in Los Angeles in Begleitung seines Sohnes Santiago Enrique Bastón (6). Vor Ort traf das Mutter-Sohn-Duo auf die Disney-Prinzessin höchstpersönlich.