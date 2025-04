Familienstreit in Kornwestheim eskaliert: Brüder schlagen auf Mutter ein – Polizist wird bei Einsatz verletzt

Familienstreit in Kornwestheim eskaliert

1 Die Polizei brachte den 16-Jährigen in eine Psychiatrie. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Die Polizei ist am Mittwoch zu einem Familienstreit in Kornwestheim gerufen worden. Zwei Jugendliche waren in Streit geraten und hatten sich schließlich gemeinsam gegen ihre Mutter gewandt. Und auch die Polizei musste einiges einstecken.











Ein Familienstreit ist am Mittwochnachmittag in Kornwestheim so sehr aus dem Ruder gelaufen, dass die Mutter sich gezwungen sah, die Polizei zu rufen. Wie diese mitteilt, waren ein 16- und ein 18-Jähriger gegen 14.30 Uhr aneinandergeraten und hatten damit angefangen, aufeinander einzuschlagen.