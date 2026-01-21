Familienstreit eskaliert: Veröffentlicht Brooklyn Beckham das Skandaltanz-Video seiner Mutter?

Im Streit der Beckhams spielt ein Video eine ziemlich entscheidende Rolle: Es zeigt den angeblich umstrittenen Tanz von Victoria Beckham bei Brooklyns Hochzeit. Doch nur er und Ehefrau Nicola Peltz besitzen die Aufnahmen - dank striktem Handyverbot bei der Feier. Wird er es jemals veröffentlichen?

Im erbitterten Familienstreit der Beckhams gibt es einen unsichtbaren Hauptdarsteller: ein bislang unveröffentlichtes Video. Die Aufnahmen zeigen angeblich, wie Victoria Beckham (51) bei der Hochzeit ihres Sohnes Brooklyn (26) "unangemessen" tanzte und - laut seinen Aussagen - ihm damit seinen großen Tag ruinierte. Das Pikante daran: Nur Brooklyn und seine Ehefrau Nicola Peltz (31) besitzen laut "Daily Mail" dieses Material. Und sie allein entscheiden, ob die Welt die Szenen jemals zu sehen bekommt.

Der Grund für dieses Monopol liegt in der akribischen Planung der Hochzeit im April 2022. Das Paar hatte eine strikte Handyregel durchgesetzt: Alle 500 Gäste mussten ihre Smartphones beim Betreten der Location abgeben. Die Geräte wurden in elektronisch versiegelten Taschen verstaut. Stattdessen erhielten die Anwesenden simple Klapphandys - gut genug für ein paar Schnappschüsse, aber nicht für Videos in hoher Qualität.

"Brooklyn hält alle Fäden in der Hand, was das Video von Victorias 'unangemessenem' Tanz angeht", wird eine nicht näher beschriebene Quelle zitiert. Diese Machtposition sei ihm durchaus auch bewusst. "Tausende Menschen spekulieren jetzt, wie unangemessen Victorias Performance wirklich war. Das Video zu veröffentlichen wäre der ultimative Beweis, dass alles, was Brooklyn behauptet, stimmt."

Ein Hochzeitsgast bestätigt Brooklyns Version

Unterstützung erhält der 26-Jährige von unerwarteter Seite. Stavros Agapiou, Partner von Celebrity-DJ Fat Tony und Gast bei der Hochzeit, kommentierte ein Fan-Video zu der Affäre mit den Worten: "Ich war dort und sie hat es getan, er sagt die Wahrheit." Der Kommentar wurde mittlerweile gelöscht - aber nicht bevor Screenshots davon in britischen Medien die Runde machten.

Allerdings gibt es Ungereimtheiten, die Brooklyns Darstellung in Zweifel ziehen. In einem "Vogue"-Artikel, der kurz nach der Hochzeit erschien und auf Informationen des Paares selbst basierte, wurde berichtet, dass Brooklyn seine Mutter selbst auf die Bühne eingeladen habe. Auch Vater David (50) und Schwester Harper (14) sollen mitgetanzt haben. Zudem sei der Auftritt von Sänger Marc Anthony (57) erst später am Abend erfolgt - nicht während des ersten Tanzes, wie Brooklyn zuletzt auf Instagram behauptete.

Diese Details aus der eigenen, damals autorisierten Berichterstattung widersprechen seiner aktuellen Version. Ob das Video diese Widersprüche auflösen würde? Das weiß nur Brooklyn selbst. Sein Vater David (49) reagierte am Dienstag in einem TV-Interview nur indirekt auf das Drama: "Kinder machen Fehler. So lernen sie." Was er damit meinte, ließ er offen.