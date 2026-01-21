Familienstreit eskaliert: Veröffentlicht Brooklyn Beckham das Skandaltanz-Video seiner Mutter?

Im Streit der Beckhams spielt ein Video eine ziemlich entscheidende Rolle: Es zeigt den angeblich umstrittenen Tanz von Victoria Beckham bei Brooklyns Hochzeit. Doch nur er und Ehefrau Nicola Peltz besitzen die Aufnahmen - dank striktem Handyverbot bei der Feier. Wird er es jemals veröffentlichen?
Im erbitterten Familienstreit der Beckhams gibt es einen unsichtbaren Hauptdarsteller: ein bislang unveröffentlichtes Video. Die Aufnahmen zeigen angeblich, wie Victoria Beckham (51) bei der Hochzeit ihres Sohnes Brooklyn (26) "unangemessen" tanzte und - laut seinen Aussagen - ihm damit seinen großen Tag ruinierte. Das Pikante daran: Nur Brooklyn und seine Ehefrau Nicola Peltz (31) besitzen laut "Daily Mail" dieses Material. Und sie allein entscheiden, ob die Welt die Szenen jemals zu sehen bekommt.