Familienstreit eskaliert komplett: Brooklyn Beckham rechnet mit seinen Eltern ab

Jahrelang schwelten die Gerüchte über einen Streit in der Familie Beckham. Jetzt bricht Brooklyn sein Schweigen - und erhebt in einem emotionalen Instagram-Post schwere Vorwürfe gegen seine Eltern David und Victoria. Eine Versöhnung schließt er kategorisch aus.
Es ist ein familiärer Bruch von unglaublicher Dimension: Brooklyn Beckham (26) hat in einer sechs Storys umfassenden Erklärung auf Instagram schwere Anschuldigungen gegen seine Eltern David (50) und Victoria Beckham (51) erhoben. Der älteste Sohn des Paares wirft ihnen vor, gezielt seine Ehe mit Nicola Peltz (31) zerstören zu wollen, ihn öffentlich zu demütigen und ihm jahrelang Angstzustände bereitet zu haben.