Familienstreit eskaliert immer weiter: Brooklyn Beckham spricht nur noch über Anwälte mit seinen Eltern

Der Familienstreit bei den Beckhams spitzt sich weiter zu: Brooklyn Beckham hat seinen Eltern David und Victoria Berichten zufolge ein Anwaltsschreiben zukommen lassen. Darin verlangt er, dass künftiger Kontakt ausschließlich über die jeweiligen Rechtsbeistände erfolgt.
Was als kleines Familien-Hickhack begann, hat sich zu einem ausgewachsenen Zerwürfnis entwickelt. Brooklyn Beckham (26) hat seinen berühmten Eltern David (50) und Victoria Beckham (51) laut übereinstimmenden britischen Medienberichten ein Schreiben seiner Anwälte zukommen lassen. Die klare Botschaft: Jegliche Kommunikation soll künftig ausschließlich über die Rechtsbeistände laufen. Zusätzlich fordert der älteste Beckham-Spross, dass seine Eltern ihn nicht mehr in sozialen Medien markieren oder erwähnen sollen, wie unter anderem "The Sun" berichtet.