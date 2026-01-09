Familienstreit eskaliert immer weiter: Brooklyn Beckham spricht nur noch über Anwälte mit seinen Eltern

Der Familienstreit bei den Beckhams spitzt sich weiter zu: Brooklyn Beckham hat seinen Eltern David und Victoria Berichten zufolge ein Anwaltsschreiben zukommen lassen. Darin verlangt er, dass künftiger Kontakt ausschließlich über die jeweiligen Rechtsbeistände erfolgt.

Was als kleines Familien-Hickhack begann, hat sich zu einem ausgewachsenen Zerwürfnis entwickelt. Brooklyn Beckham (26) hat seinen berühmten Eltern David (50) und Victoria Beckham (51) laut übereinstimmenden britischen Medienberichten ein Schreiben seiner Anwälte zukommen lassen. Die klare Botschaft: Jegliche Kommunikation soll künftig ausschließlich über die Rechtsbeistände laufen. Zusätzlich fordert der älteste Beckham-Spross, dass seine Eltern ihn nicht mehr in sozialen Medien markieren oder erwähnen sollen, wie unter anderem "The Sun" berichtet.

Der Auslöser für die jüngste Eskalation wirkt dabei fast banal: Victoria hatte ein Kochvideo ihres Sohnes auf Instagram mit einem "Gefällt mir" versehen. Innerhalb von 48 Stunden blockierte Brooklyn daraufhin seine gesamte unmittelbare Familie auf der Plattform. Bruder Cruz (20) machte die Situation öffentlich, als er in einer Instagram-Story schrieb: "Sie sind aufgewacht und waren blockiert ... ich auch."

Ein Schrei nach Privatsphäre

Doch hinter dem scheinbar überzogenen Verhalten steckt laut Insidern mehr. Eine Quelle verriet "The Sun": "Die Leute kennen nicht alle Fakten dieser herzzerreißenden Geschichte und denken, Brooklyn sei einfach nur trotzig gewesen, als er seine Eltern blockierte." Die Wahrheit sei komplizierter: Brooklyn habe bereits Ende des vergangenen Sommers das Anwaltsschreiben verschickt und darum gebeten, die Angelegenheit privat und nicht öffentlich zu klären.

Das junge Paar - Brooklyn und seine Ehefrau Nicola Peltz (31) - fühlte sich von den ständigen Social-Media-Aktivitäten der Beckhams demnach verfolgt. Angeblich wachten die beiden morgens regelmäßig besorgt auf, weil sie nicht wussten, was ihre Eltern über Nacht gepostet haben könnten. Brooklyn empfand es als Missachtung seiner Privatsphäre, dass seine Eltern ihn weiterhin online erwähnten, anstatt ihn direkt anzusprechen.

Die Reaktion der Beckham-Eltern? Laut Insidern sind sie "völlig verblüfft und bestürzt über diese jüngste Wendung der Ereignisse". David und Victoria werden von der Kanzlei Harbottle & Lewis vertreten - dieselben Anwälte, die auch für König Charles III. (77) arbeiten. Brooklyn hingegen hat laut "Daily Mail" die Kanzlei Schillings engagiert.

Aus dem Umfeld der Eltern heißt es, sie hätten lediglich versucht, ihrem Sohn zu zeigen, dass die Tür immer offen steht. Nach den ersten Anwaltsschreiben sei Social Media für sie die einzige Möglichkeit gewesen, Brooklyn zu erreichen - ein klassisches Dilemma. Freunde der Familie betonen: Von Seiten der Eltern gebe es keine Boshaftigkeit, nur Sorge um den erstgeborenen Sohn.

Die Wurzeln des Konflikts

Die Spannungen reichen fast vier Jahre zurück - bis zu Brooklyns Hochzeit mit Nicola im April 2022. Schon damals soll es Unstimmigkeiten gegeben haben: Victoria hatte angeblich angeboten, das Brautkleid zu entwerfen, konnte aber nicht liefern. Nicola trug letztlich ein Kleid von Valentino. Noch schlimmer wurde es, als Sänger Marc Anthony (57) bei der Feier angeblich Victoria als die schönste Frau im Raum bezeichnete - und nicht die Braut.

Seitdem hat sich die Lage stetig verschlechtert. Brooklyn erschien weder zu Davids 50. Geburtstagsfeier im vergangenen Mai, noch gratulierte er öffentlich zur Ernennung seines Vaters zum Ritter im November. Das Paar verbrachte Weihnachten bei Nicolas milliardenschweren Schwiegereltern in Florida - ohne die Beckhams.

Immerhin: Brooklyns Großeltern hat er nicht blockiert. Er steht nach wie vor in Kontakt mit beiden Großeltern-Paaren - Tony und Jackie Adams sowie Ted und Sandra Beckham. Er rief sie angeblich sogar während der Feiertage an. Eine Quelle verriet: "Brooklyn liebt sie abgöttisch und weiß, wie viel Schmerz das allen bereitet."