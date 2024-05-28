Hässliche Seite des Kinderfußballs - Eltern außer Kontrolle

Auch beim E-Jugend-Spiel geht es natürlich um alles, da dürfen die Emotionen Salti schlagen wie Miroslav Klose seinerzeit. Aber wenn Eltern Kinder der gegnerischen Mannschaft beleidigen, ist das nicht mehr lustig, findet unsere Kolumnistin.
Wer wissen will, wie dünn der Firnis der Zivilisation auch bei Menschen in Polohemden und mit Pulli um die Schultern ist, der muss sich nur mal bei Saisonende an den Rand eines Kinder-Fußballspiels stellen. Zum Beispiel kürzlich in einem der Sehr-gut-Verdiener-Stadtteile am Rande des Stuttgarter Hexenkessels.