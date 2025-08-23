Familienrezepte für den Sommer: Sommerrollen bringen sogar Veganer und Fleischesser zusammen

Die Zutaten auf den Tisch stellen – und los geht’s: Sommerrollen können sich alle nach Vorliebe selbst basteln. Was das leichte Gericht noch alles kann.
Zugegeben: Mein Kind ist noch zu klein, um seine Meinung zu Sommerrollen zu äußern. Aber der sechs Monate alte Kerl wirft interessierte Blicke auf die Teller, wenn wir Karotten, Gurken, Paprika und dazu eine würzige Erdnusssauce auftischen. Und Sticks aus dem weichen Inneren der Gurke eignen sich gut, um daran zu nuckeln. Eine Hebamme hatte uns das kürzlich empfohlen. „Eeeiiin“, ruft er dann ab und zu, die Ähnlichkeit zum Nein werte ich als rein zufällig, auch wenn klar ist, dass er Karotten spannender findet. Es liegt, glaube ich, vor allem an der Ästhetik: Rottöne kommen bei ihm einfach besser an. Oder am Reiz des Verbotenen: Die harten Karottensticks sind nichts für ein kleines Baby.