Familiennachzug ausgesetzt: Als Vater allein in Stuttgart – Den Sohn kennt er nur als Säugling

Das Bild auf seinem Handy ist die einzige Erinnerung, die Munthar Alfaraj an seinen Sohn hat. Kurz nachdem der heute Dreijährige zur Welt kam, verließ Alfaraj seine Familie, um den gefährlichen Weg nach Deutschland anzutreten, wo er die letzte Hoffnung für sich und seine Familie sah. Seitdem hat er seinen Sohn nicht mehr gesehen. Und so schnell wird sich daran aller Voraussicht nach auch nichts ändern. Denn der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte in Deutschland ist ausgesetzt worden. Alfaraj ist einer von jenen, deren Traum damit zerstört wurde.

Betroffen von der Entscheidung sind auch die Sozialarbeiter bei der Caritas, die sich bei der Fachstelle für Familiennachzug darum kümmern, dass Geflüchtete in Stuttgart mit ihren Ehepartnern und Kindern zusammengeführt werden. Aktuell beraten sie 140 Geflüchtete, davon sind rund 70 Prozent subsidiär Schutzberechtigte, also Menschen, die nicht persönlich verfolgt werden, denen aber dennoch ernsthafter Schaden in ihrem Herkunftsland droht. Bei den Sozialarbeitern herrscht ebenfalls große Unsicherheit – und vor allem auch Frust.

Die Entscheidung betrifft gerade einmal 12 000 Personen

„Es ist schon sehr frustrierend. Viele hatten die Hoffnung, sie könnten hier ankommen, könnten sich integrieren und dann ihre Familie nachholen. Dass wir jetzt sagen müssen, es ist erstmal nicht möglich, tut uns sehr weh“, sagt Jessica Schwandt, Teamleiterin bei der Fachstelle für Familiennachzug. Nicht nur sie, sondern auch die Flüchtlinge hätten schon sehr viel investiert, um ihre Familien nachzuholen. „Das ist nun zunichtegemacht worden und nimmt vielen auch die Motivation, sich noch weiter zu integrieren. Viele fallen jetzt erstmal in ein Loch.“

Patrick Speidel und Jessica Schwandt arbeiten bei der Fachstelle für Familiennachzug – und sind frustriert über die Entscheidung der Bundesregierung, den Familiennachzug für bestimmte Personen auszusetzen. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Die neue Bundesregierung aus Union und SPD ist mit dem klaren Ziel angetreten, eine Wende in der Migrationspolitik einzuleiten . Die Zahl der Einreisen soll sinken. Als ein Baustein wurde der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte ausgesetzt. In Deutschland leben derzeit rund 380 000 Personen mit einem solchen Status.

Der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte war schon lange Gegenstand politischer Diskussionen. 2015 eingeführt, im Jahr darauf ausgesetzt, 2018 wurde dann eine Obergrenze von 1000 Nachzügen pro Monat eingeführt. Es handelt sich damit also um maximal 12 000 Menschen, die nun nicht mehr einreisen können. Eine eigentlich „marginale Zahl“, wie Schwandt findet. „Aber für uns sind es 12 000 zu viel, die darunter leiden.“

Als er die Nachricht seiner Frau überbrachte, begann sie zu weinen

Auch Munthar Alfaraj leidet darunter: „Ich bin total verzweifelt. Ich habe meiner Tochter versprochen, dass ich nur für kurze Zeit von ihr getrennt sein werde.“ Daraus sind mittlerweile drei Jahre geworden. Und es werden noch mehr. Besonders schlimm war es für ihn, als er die Nachricht von der Aussetzung seiner Frau beibringen musste. Sie lebt mit den beiden Kindern in der türkischen Mittelmeerstadt Mersin, einer Zwischenstation auf dem Weg von Syrien nach Deutschland, und wartet darauf, nachkommen zu können. Alfaraj hat fast täglich Kontakt mit ihr. Verheimlichen konnte er ihr die schlechte Nachricht nicht: „Sie waren so hoffnungsvoll. Ich musste es erzählen“, sagt er. Als seine Frau es gehört hatte, begann sie zu weinen.

Munthar Alfaraj braucht fast keine Übersetzerin, so gut ist sein Deutsch. Als der 26-Jährige vor drei Jahren hier angekommen war, kaufte er sich sofort ein Deutsch-Lehrbuch. Er wollte die Sprache lernen, wollte arbeiten – bis er feststellte, dass er das gar nicht durfte. Erst nach 14 langen Monaten des Wartens durfte er endlich seinem Beruf als Friseur nachgehen – bis vor drei Monaten. Als er von den Plänen der Bundesregierung gehört hatte, konnte er sich nicht mehr richtig konzentrieren. Sein Arbeitgeber merkte das und er verlor seine Arbeitsstelle.

Kurz nach der Hochzeit musste Alfadel seine Frau verlassen

Mohammed Alfadel hat wie sein syrischer Landsmann Alfaraj eine Erinnerung auf dem Handy abgespeichert, allerdings eine deutlich weniger schöne. In einem Video ist zu sehen, was von seinem einstigen Zuhause in Damaskus übriggeblieben ist. Außer einem großen Schutthaufen ist das nicht mehr viel. Alfadel und seine Familie hatten das Pech, in der Nähe eines Militärcheckpoints zu wohnen. Bei drei Bombenangriffen wurde das Haus völlig zerstört. „Wir haben unser Zuhause nur mit Klamotten verlassen“, erzählt er.

In Damaskus hatte er auch seine heutige Ehefrau kennengelernt und sich in sie verliebt. Die beiden waren Nachbarn. Kurz nach der Hochzeit floh er vor dem Terror des Islamischen Staates (IS). Seine Frau schickte er zu den Schwiegereltern nach Ägypten, während er zuerst in die Türkei ging, von wo aus er weiter nach Deutschland reiste. „Unser Plan war, dass wir uns hier in Deutschland treffen. Wir haben geplant, eine Familie zu gründen, gemeinsam hier zu arbeiten“, erzählt der 26-Jährige. Bis heute wartet seine Frau in Kairo darauf, nachkommen zu dürfen.

Aus Mohammed Alfadels Plan, zusammen mit seiner Frau in Deutschland ein neues Leben aufzubauen, wird vorerst nichts. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Von seinen Schwiegereltern, die ebenfalls in Kairo leben, wird der Druck auf ihn immer größer. Nach zweieinhalb Jahren des Getrenntlebens erwarten sie von ihm, dass er etwas unternimmt, um die Situation zu verändern. Bleibt da nur noch der Weg raus aus dem Sehnsuchtsland Deutschland nach Ägypten? „Ehrlich gesagt bin ich ratlos“, sagt Alfadel. Zu seiner Ratlosigkeit gesellen sich mittlerweile auch Schlafstörungen und Depressionen.

Wie es 2027 weitergeht, weiß keiner so genau

Wie es weitergeht, weiß keiner so genau. „Viele warten schon jahrelang darauf, ihre Familie nachholen zu können. Und jetzt sollen sie nochmal zwei Jahre warten“, klagt Jessica Schwandt. „Minimum“, ergänzt ihr Kollege Patrick Speidel – im Bewusstsein, dass es keinesfalls ausgemacht ist, dass die Aussetzung wie aktuell im Gesetz festgelegt wirklich nur bis zum 23. Juli 2027 bestehen bleibt. Allzu große Hoffnungen darauf hegen beide nicht.

„Migration zu begrenzen ist die eine Sache, aber ob dieser Schritt wirklich effektiv ist, ist die andere“, sagt Speidel. Dass nur für Menschen mit subsidiärem Schutzstatus der Familiennachzug ausgesetzt wird, fühlt sich für ihn wie eine Ungleichbehandlung an – schließlich unterscheidet sich der Aufenthaltsstatus in der Praxis kaum von dem mit Flüchtlingseigenschaft. Diese Personengruppe hat allerdings weiterhin einen Anspruch auf Familiennachzug. „Wir finden, dass es Symbolpolitik ist, mit der versucht wird, nach außen zu demonstrieren, dass viel gemacht wird, aber es eigentlich bereits auf 12 000 Menschen im Jahr begrenzt war“, erklärt Schwandt.

Obwohl die Lage derzeit wenig vielversprechend aussieht, geben die Betroffenen die Hoffnung nicht auf. Munthar Alfaraj hat inzwischen eine neue Stelle als Friseur gefunden. „Ich muss weiterkämpfen und warten“, sagt er. Mohammed Alfadel ist zwar enttäuscht von der Entscheidung der Bundesregierung, doch Deutschland ist für ihn immer noch ein Traumland: „Ich bin Deutschland sehr dankbar. Ohne Deutschland hätte ich es nicht geschafft.“