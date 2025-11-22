Familienmusical in Stuttgart: So mitreißend war die Premiere von Rolf Zuckowskis „Weihnachtsbäckerei“

Alle singen mit: Die Stuttgarter Premiere von Rolf Zuckowskis Musical „Die Weihnachtsbäckerei“ im Stage Palladium Theater zaubert viel Schnee und gute Laune herbei.
Wie kommt man in Weihnachtsstimmung, wenn die Sonne scheint und nicht eine Wolke am Himmel Schnee ankündigt? Im Stage Palladium Theater in Stuttgart-Möhringen gelingt ein doppelter Zauber. Rolf Zuckowskis Musical „Die Weihnachtsbäckerei“ hatte hier als Gastspiel aus Hamburg am Samstagvormittag Premiere; knapp 30 Vorstellungen sind bis zum 29. Dezember geplant. Und gleich zu Beginn der Show glänzten nicht nur Kinderaugen in schönster Adventsfreude. Denn als nur mal so zum Warm-up ein paar Takte vom vielleicht berühmtesten Lied des Hamburger Musikers angestimmt werden sollten, waren ebenfalls Mamas und Papas von der ersten Note an und aus voller Kehle mit dabei.