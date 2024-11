Familienmomente zu dritt: Rihanna kuschelt im Partnerlook mit ihren Söhnen

Die neunfache Grammy-Gewinnerin Rihanna (36) sorgt mit einem überraschend privaten Einblick in ihr Familienleben für Aufsehen. Der Musikstar hat für ihre Unterwäschemarke Savage X Fenty eine neue Weihnachtskollektion auf den Markt gebracht - und präsentiert diese in einem süßen Familien-Shooting gemeinsam mit ihren beiden Söhnen RZA (2) und Riot Rose (14 Monate).

"Ja, ich weiß! Wir sind jetzt offiziell eine dieser Familien, die an den Feiertagen im Partnerlook auftreten", kommentierte die Sängerin die Aufnahmen auf Instagram. In einem Behind-the-Scenes-Video ist zu sehen, wie die zweifache Mutter in einem marineblauen Onesie verspielt mit ihren beiden Kleinkindern herumtollt, die ebenfalls in den kuscheligen Einteiler-Outfits gekleidet sind.

Lesen Sie auch

Entspanntes Halloween geplant

Auch zu den anstehenden Halloween-Plänen äußerte sich die "Umbrella"-Interpretin bereits im "People"-Interview. Sie selbst werde es in diesem Jahr mit einem schlichten Geister-Kostüm eher bodenständig angehen. Die Kostüme ihrer Söhne hielt sie allerdings noch unter Verschluss. Außerdem hoffe sie, dass vielen Menschen Unterwäsche ihrer Marke zu Halloween tragen werden, denn: "An Halloween sieht man draußen die meisten Dessous."

Ebenfalls gegenüber dem "People"-Magazin hatte Rihanna zuletzt über ihre bevorzugte "Mama-Uniform" gesprochen. Mit zwei aktiven Kleinkindern stehe für sie Praktikabilität an erster Stelle, weswegen sie am liebsten auf bequeme, dehnbare Kleidung setze. Die neue Onesie-Kollektion scheint da genau ins Konzept zu passen.

Die komplette Savage X Fenty Weihnachtskollektion wird ab dem 1. November erhältlich sein. Neben den Familien-Onesies wird es auch weitere kuschelige Loungewear wie Flanell- und Satin-Pyjamas sowie flauschige Hausschuhe geben. Die Preise werden laut Medienberichten zwischen 12,95 und 79,95 US-Dollar liegen.