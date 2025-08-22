Naomi Watts erlebt emotionale Tage: Die Schauspielerin begleitete ihren ältesten Sohn Sasha beim Einzug an die University of Southern California - und teilte Fotos davon auf Instagram.
Für Familie Watts-Schreiber beginnt ein neues Kapitel: Naomi Watts (56) und ihr Ex-Partner Liev Schreiber (57) haben ihren Sohn Sasha (18) gemeinsam ins Studentenleben verabschiedet. Die Schauspielerin teilte Bilder seines Einzugs an der University of Southern California mit einer emotionalen Bilderserie auf Instagram.