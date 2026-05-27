Brandon Fraser ist mit seinen Söhnen Holden und Leland zu einer Filmpremiere erschienen. Die beiden begleiten ihn nur selten, sein ältester Sohn hält sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück.

Brendan Fraser (57) wurde bei der Premiere seines neuen Films "Pressure" von seiner Familie unterstützt. Der Schauspieler zeigte sich mit seinen Söhnen Holden Fletcher (21) und Leland Francis Fraser (20) in New York City. Für den seltenen gemeinsamen Auftritt wählte das Trio aufeinander abgestimmte Outfits. Der Oscarpreisträger trug einen olivgrünen Anzug mit passender Krawatte. Holden wählte ein olivgrünes Hemd, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Sein jüngerer Bruder trug eine ähnliche Kombination, allerdings mit einem dunkleren Hemd und einem hellen Untershirt.

Seltene Einblicke ins Familienleben Seine beiden jüngeren Söhne sind nur selten gemeinsam mit ihrem Vater auf dem roten Teppich zu sehen. 2023 begleiteten sie ihn zu den Oscars, als Fraser für seine Rolle in "The Whale" als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde. Bereits 2022 standen sie ihm bei einer weiteren Filmpremiere zur Seite. Beruflich gehen die Brüder eigene Wege: Leland Fraser ist als Musiker bei der Band Hunter Road aktiv und arbeitet als Model. Holden Fletcher modelt ebenfalls.

Neben den beiden hat Fraser mit seiner Ex-Frau Afton Smith (58), mit der er von 1998 bis 2009 verheiratet war, einen weiteren Sohn. Ihr ältester Sohn Griffin Arthur Fraser (23) bleibt dem Rampenlicht fern. 2023 hatte Brendan Fraser in der SiriusXM-Radioshow von Howard Stern (72) offen über die Autismus-Diagnose seines Sohnes gesprochen. Dabei schilderte er zunächst seine Unsicherheiten. "Welche Heilung gibt es? Was bedeutet das?", habe er sich gefragt. Zudem machte er sich Vorwürfe. Gedanken wie "Es sind meine Gene" oder "Ich habe im College Gras geraucht" seien ihm durch den Kopf gegangen.

Mit der Zeit habe Fraser jedoch gelernt, die Situation zu akzeptieren. "Dann lernte ich schnell: Ich würde es nicht anders haben wollen. Dieser Junge hat die größte Freude von allen, und er ist zufällig mit mir verwandt. Ich würde gerne wissen, was er den ganzen Tag über so unglaublich lustig findet, dass er sich kaputtlacht, auf eine ehrliche Art und Weise", erzählte er.