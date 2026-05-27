Brandon Fraser ist mit seinen Söhnen Holden und Leland zu einer Filmpremiere erschienen. Die beiden begleiten ihn nur selten, sein ältester Sohn hält sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück.
Brendan Fraser (57) wurde bei der Premiere seines neuen Films "Pressure" von seiner Familie unterstützt. Der Schauspieler zeigte sich mit seinen Söhnen Holden Fletcher (21) und Leland Francis Fraser (20) in New York City. Für den seltenen gemeinsamen Auftritt wählte das Trio aufeinander abgestimmte Outfits. Der Oscarpreisträger trug einen olivgrünen Anzug mit passender Krawatte. Holden wählte ein olivgrünes Hemd, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Sein jüngerer Bruder trug eine ähnliche Kombination, allerdings mit einem dunkleren Hemd und einem hellen Untershirt.