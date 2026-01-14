Familienlunch zu dritt: So feierte Prinzessin Kate ihren 44. Geburtstag

Prinzessin Kate hat am vergangenen Freitag ihren 44. Geburtstag gefeiert. Bei einem Mittagessen genoss sie Familienzeit mit ihrer Mutter und ihrer Schwester. Das Restaurantteam beschrieb Kate als charmanten Gast.

Prinzessin Kate ließ es an ihrem 44. Geburtstag ruhig angehen. Am vergangenen Freitag traf sie sich mit ihrer Mutter Carole Middleton (70) und ihrer Schwester Pippa Matthews (42) zum Lunch. Zusammen besuchten sie das Lokal The Funghi Club in Hungerford in der Grafschaft Berkshire. Auf Facebook schrieb das Team hinter dem Restaurant, es habe "einen ganz besonderen Gast" begrüßen dürfen. Ein Foto verriet, dass es Kate war.

Selbstverständlich gebe es keine Fotos, doch das Team könne ausplaudern: "Sie war überaus charmant, liebenswürdig und sie strahlte genau so wie man es sich vorstellen würde." Der hohe Besuch sei "ein kleiner magischer Moment" gewesen, der in Erinnerung bleibe. "Alles Gute zum Geburtstag", wünschte das Restaurant nachträglich.

Glückwünsche von den Royals

Bereits an ihrem Geburtstag, dem 9. Januar, erreichten Kate zahlreiche Glückwünsche. Auch König Charles III. und Königin Camilla gratulierten. "Wir wünschen der Prinzessin von Wales alles Gute zum Geburtstag", hieß es auf dem X-Account der Royal Family. Ein Foto einer strahlenden Kate begleitete die Glückwünsche.

Kate nutzte ihren großen Tag, um auf ein Projekt aufmerksam zu machen. Die Ehefrau von Prinz William (43) veröffentlichte den vierten Teil ihrer "Mother Nature"-Serie. Nachdem sie in den vorigen Jahreszeiten Clips zu Frühling, Sommer und Herbst teilte, teilte sie nun Gedanken zum Winter.

"Selbst in der kältesten und dunkelsten Jahreszeit hat der Winter die Fähigkeit, uns Stille, Geduld und ruhige Besinnlichkeit zu schenken", ist Kate im Video zu hören. Aufnahmen sollen sie in der Natur von Berkshire zeigen. Weiter reflektiert sie: "Wir finden Frieden mit unseren Tränen und entdecken, was es bedeutet, lebendig zu sein. Eins zu sein mit der Natur; einem stillen Lehrer und einer sanften Stimme, die uns leitet. Und uns hilft, zu heilen."