Familienlunch zu dritt: So feierte Prinzessin Kate ihren 44. Geburtstag

Prinzessin Kate hat am vergangenen Freitag ihren 44. Geburtstag gefeiert. Bei einem Mittagessen genoss sie Familienzeit mit ihrer Mutter und ihrer Schwester. Das Restaurantteam beschrieb Kate als charmanten Gast.
Prinzessin Kate ließ es an ihrem 44. Geburtstag ruhig angehen. Am vergangenen Freitag traf sie sich mit ihrer Mutter Carole Middleton (70) und ihrer Schwester Pippa Matthews (42) zum Lunch. Zusammen besuchten sie das Lokal The Funghi Club in Hungerford in der Grafschaft Berkshire. Auf Facebook schrieb das Team hinter dem Restaurant, es habe "einen ganz besonderen Gast" begrüßen dürfen. Ein Foto verriet, dass es Kate war.