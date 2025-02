Familienleben statt Reality-TV: Dschungelcamper Sam Dylan möchte in zehn Jahren Papa werden

1 Sam Dylan sieht sich nicht für immer im Reality-TV. Foto: ddp/STAR-MEDIA

Nach zahlreichen Reality-TV-Formaten war Sam Dylan zuletzt im Dschungelcamp zu sehen. Eine Karriere im TV soll es aber nicht für immer sein, wie der 34-Jährige jetzt im RTL-Interview verrät: "Ich sehe mich in zehn Jahren eigentlich nicht mehr im Reality."











In naher Zukunft möchte Dschungelcamper Sam Dylan (34) dem Reality-TV abschwören und sich stattdessen auf sein Familienleben konzentrieren. "Ich sehe mich in zehn Jahren eigentlich nicht mehr im Reality - also vor der Kamera rumhüpfen", stellte Dylan im Interview mit RTL klar. Er wolle stattdessen Papa werden. "Mit einem eigenen Baby, auf jeden Fall. Als Papa... [...] Da sehe ich mich", erklärte Dylan. Am liebsten würde er eine kleine Tochter haben. Trotz Familienpläne könne der 34-Jährige nicht komplett auf die Kamera verzichten, wie ebenfalls aus dem Gespräch hervorgeht. "Mein Traum ist es, eine trashige Show zu hosten", verriet Dylan.