Familienleben in Coronazeiten

1 Soll der Opa noch bei den Hausaufgaben helfen? Das fragen sich derzeit viele Familien. Foto: dpa/Silvia Marks

Offiziell ist es weiterhin erlaubt, ältere Verwandten zu treffen. Warum man sich den Besuch bei Oma und Opa vorher trotzdem gut überlegen sollte.









Stuttgart - Zwei Geschwister, zwei Meinungen: In der Familie von Hanna Klein wird die Frage, ob und wie man in den kommenden Wochen die Eltern treffen sollte, unterschiedlich gesehen. Für Hanna Klein (35), die eigentlich anders heißt, steht fest, dass sie ihre Mutter und ihren Vater – beide über 70 Jahre alt – nur im Freien und mit Maske treffen wird. Ihr Bruder hingegen hat seine Eltern am Wochenende zu sich nach Hause eingeladen. „Das finde ich derzeit unangebracht“, sagt Hanna Klein.