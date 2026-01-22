Brooklyn Beckham bezeichnet den Tanz mit seiner Mutter Victoria bei seiner Hochzeit 2022 als einen der demütigendsten Momente seines Lebens. Das Video davon soll niemals an die Öffentlichkeit gelangen.
Im Familienstreit der Beckhams steht die Eheschließung von Brooklyn Beckham (26) und seine Ehefrau Nicola Peltz Beckham (31) im Mittelpunkt. So soll Brooklyns Mutter Victoria Beckham (51) etwa bei der Hochzeit mit ihrem Sohn "unangemessen" getanzt haben und damit - laut seinen Aussagen - seinen großen Tag ruiniert haben. Das Pikante daran: Nur Brooklyn und seine Ehefrau besitzen laut dem "People"-Magazin dieses Material - und es soll nie jemand zu Gesicht bekommen.