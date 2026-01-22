Brooklyn Beckham bezeichnet den Tanz mit seiner Mutter Victoria bei seiner Hochzeit 2022 als einen der demütigendsten Momente seines Lebens. Das Video davon soll niemals an die Öffentlichkeit gelangen.

Im Familienstreit der Beckhams steht die Eheschließung von Brooklyn Beckham (26) und seine Ehefrau Nicola Peltz Beckham (31) im Mittelpunkt. So soll Brooklyns Mutter Victoria Beckham (51) etwa bei der Hochzeit mit ihrem Sohn "unangemessen" getanzt haben und damit - laut seinen Aussagen - seinen großen Tag ruiniert haben. Das Pikante daran: Nur Brooklyn und seine Ehefrau besitzen laut dem "People"-Magazin dieses Material - und es soll nie jemand zu Gesicht bekommen.

Hochzeitsvideo würde "Brooklyns mentaler Gesundheit" schaden "Brooklyn und Nicola sind die Einzigen, die Zugang zu dem Video haben", verriet ein Insider dem Magazin. Die Aufnahmen zeigen offenbar einen Moment, den Brooklyn selbst als zutiefst beschämend empfindet. "Es wäre nicht gut für Brooklyns mentale Gesundheit, das Video im Umlauf zu sehen", so die Quelle weiter. Deswegen möchte er es unter Verschluss halten.

In seinen Instagram-Storys vor einigen Tagen beschrieb Brooklyn Beckham den Moment auf seiner Hochzeitsfeier mit eigenen Worten: "Vor unseren 500 Hochzeitsgästen rief mich Marc Anthony auf die Bühne", schrieb Brooklyn. "Dort sollte eigentlich mein romantischer Tanz mit meiner Frau stattfinden, doch stattdessen wartete meine Mutter darauf, mit mir zu tanzen. Sie tanzte völlig unangemessen vor allen Anwesenden. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so unwohl und gedemütigt gefühlt."

"Die schönste Frau im Saal"

Schon im Mai 2025, weit vor Veröffentlichung von Brooklyn Beckhams Instagram-Storys, hatte das "People"-Magazin unter Berufung auf eine weitere Insider-Quelle von der Hochzeit berichtet. Demnach habe Popstar Marc Anthony, ein persönlicher Freund der Beckhams, angeboten, als Geschenk auf der Hochzeit aufzutreten.

Brooklyn und Nicola sollten zu einem bestimmten Song von ihm tanzen. Bevor das Lied begann, bat Marc Anthony Brooklyn auf die Bühne und verkündete dann: "Die schönste Frau im Saal heute Abend, komm bitte nach vorne... Victoria Beckham!" Nicola Peltz Beckham habe daraufhin "weinend" ihre eigene Hochzeit verlassen.