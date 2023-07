1 An Weihnachten treffen Familien aufeinander – in einigen kollidieren dann die Weltanschauungen. Foto: Imago/Ralph Peters

Wenn an den Feiertagen der Onkel krude Verschwörungserzählungen zum Besten gibt, muss der Rest der Familie entscheiden: Widersprechen oder schweigen und die Harmonie wahren? Fünf Dinge, die Sie vorher wissen sollten.









Alle wollen Friede, Freude, Eierkuchen, und dann wirft einer diese Stinkbombe unter den Tannenbaum“ – so sieht Familienberater Mathias Voelchert die unangenehme Situation, in der sich so manche Familie an den Feiertagen wiederfinden dürfte. Die Stinkbombe: eine Verschwörungserzählung. Der Werfer: dieses eine Familienmitglied, das auch den Rest der Verwandtschaft von seinen verqueren Weltanschauungen überzeugen möchte – ausgerechnet an Weihnachten.