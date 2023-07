9 Die Enkelin mit den Großeltern Siegfried und Christel Köhnlein im Wohnzimmer in Plüderhausen. Foto: Gottfried Stoppel/Gottfried Stoppel

Wo komme ich her? Die kalifornische Fotografin Francesca Hummler verbringt viel Zeit im Haus ihrer Großeltern in Plüderhausen, fotografiert sich und die Gegenstände darin. In ihren Bildern geht es um Kriegstraumata, adoptierte und tote Kinder, die guten und schlimmen Dinge in Familien.









Den mächtigen Walnussbaum hat Siegfried Köhnlein in den 50er Jahren mit seinem Vater gepflanzt. Auch die Himbeer- und Träubles-Sträucher, die Apfel-, Birn- und Zwetschgenbäume. Der ganze große Garten in Plüderhausen sollte voll hängen mit Früchten, nach denen er sich so gesehnt hatte als Bub im zerbombten Stuttgart. Als sie sich alle über einem Ausguss wuschen und es hereintropfte zum Dach. Und nun das: Seit drei Jahren fressen sich die gelblichen Maden der Walnussfruchtfliege durch die Nüsse, die matschig und faulig werden davon und schwarz. „Die Fliege kommt auch aus Amerika“, sagt Siegfried Köhnlein, grinst und reckt das Kinn in Richtung seiner kalifornischen Enkelin.