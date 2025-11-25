Die Vorweihnachtszeit hält für Familien gleich drei neue Kinofilme bereit: Eine norwegische Mäusefamilie kämpft um ihr Zuhause, ein naiver Elf muss Weihnachten vor Killerdrohnen retten und die Paw Patrol verhindert einen gemeinen Geschenkediebstahl.
Noch bevor die Weihnachtsmärkte ihre Tore öffnen, bringt sich das Kino in Stellung für die Adventszeit. Drei Streifen sollen vor allem Kinder und ihre Familien an den nasskalten Tagen ins Filmtheater locken: Am 6. November sind "Mission: Mäusejagd - Chaos unterm Weihnachtsbaum" und "Mission Santa - Ein Elf rettet Weihnachten" gestartet, am 13. November "Paw Patrol: Rubbles Weihnachtswunsch".