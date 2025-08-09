Familienfeier in Santa Monica: Dustin Hoffman feiert 88. Geburtstag mit seiner Lisa

Mit seiner Frau Lisa an der Seite feierte Dustin Hoffman seinen 88. Geburtstag in Santa Monica. Das Paar verließ gemeinsam mit der Familie ein italienisches Restaurant - und zeigte sich dabei so verliebt wie eh und je.
Ein strahlender Dustin Hoffman (88) verließ am Freitagabend Hand in Hand mit seiner Ehefrau Lisa (70) ein beliebtes italienisches Restaurant in Santa Monica. Der Anlass für den Familienausflug war ein ganz besonderer: Der zweifache Oscar-Gewinner feierte seinen 88. Geburtstag im Kreis seiner Liebsten.