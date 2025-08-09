Familienfeier in Santa Monica: Dustin Hoffman feiert 88. Geburtstag mit seiner Lisa

Mit seiner Frau Lisa an der Seite feierte Dustin Hoffman seinen 88. Geburtstag in Santa Monica. Das Paar verließ gemeinsam mit der Familie ein italienisches Restaurant - und zeigte sich dabei so verliebt wie eh und je.

Ein strahlender Dustin Hoffman (88) verließ am Freitagabend Hand in Hand mit seiner Ehefrau Lisa (70) ein beliebtes italienisches Restaurant in Santa Monica. Der Anlass für den Familienausflug war ein ganz besonderer: Der zweifache Oscar-Gewinner feierte seinen 88. Geburtstag im Kreis seiner Liebsten.

Dabei bewies der "Rain Man"-Star einmal mehr sein Gespür für lässige Eleganz. Mit einem schwarzen Strickpullover mit Reißverschluss über einem weißen T-Shirt, kombiniert mit einer bequemen Hose und Sneakern, wählte Hoffman einen entspannten Look. Seine 70-jährige Frau Lisa setzte währenddessen auf einen cremefarbener Blazer zu einem geblümten, tief ausgeschnittenen Top und einem marineblauen Maxirock.

Seit 1980 verheiratet

Die Liebe zwischen der Hollywood-Legende und seiner Lisa währt bereits seit über vier Jahrzehnten. Am 12. Oktober vergangenen Jahres feierten sie ihren 44. Hochzeitstag - ein beeindruckendes Zeugnis für Beständigkeit in einer Branche, die nicht gerade für langanhaltende Ehen bekannt ist. Gemeinsam haben sie vier Kinder großgezogen: die Töchter Rebecca (42) und Alexandra (37) sowie die Söhne Maxwell (40) und Jacob (44). Mittlerweile dürfen sich die beiden auch über mehrere Enkelkinder freuen.

Aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Anne Byrne (81), die von 1969 bis 1980 dauerte, stammen Tochter Jenna Byrne (54) und Adoptivtochter Karina Hoffman-Birkhead (59), die aus Byrnes erster Ehe hervorging.