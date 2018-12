Familiendrama in Heidelberg Schwere Erkrankung löste wohl Tat mit drei Toten aus

Von red/ dpa/ lsw 20. Dezember 2018 - 17:50 Uhr

In einem Hochhaus in Heidelberg ist es zu einem Familiendrama mit drei Toten gekommen. Foto: dpa

Ein 71-Jähriger hat am Dienstagabend seine Frau und seinen erwachsenen Sohn in einem Hochhaus in Heidelberg erschossen. Nun haben die Ermittler das mögliche Motiv der Tat gefunden.

Heidelberg - Dem Heidelberger Familiendrama mit drei Toten lag wohl eine schwere Erkrankung des mutmaßlichen Täters zugrunde. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten, fanden Ermittler bei dem 71-Jährigen einen Abschiedsbrief. „Als Motiv seines Handelns wird darin eine schwere Erkrankung vorgegeben“, heißt es in der Mitteilung. Er habe Frau und Sohn nicht alleine zurücklassen wollen.

Der Rentner soll am späten Dienstagabend in seiner Hochhauswohnung seine Frau und den erwachsenen Sohn mit einer Pistole erschossen und sich dann selbst getötet haben. Den Tatablauf bestätigte die Obduktion der Leichen. Der Rentner hatte für die Pistole eine Waffenbesitzkarte. Die Ermittlungen dauern an.

Ein Spezialeinsatzkommando fand die drei Toten im 15. Stock

Eine Anwohnerin hatte am späten Dienstagabend Schüsse gehört und den Notruf gewählt. Als später ein Spezialeinsatzkommando die Tür zur Wohnung des Ehepaars im 15. Stock aufbrach, entdeckten die Polizisten die drei Toten - den 43 Jahre alten Sohn des Paares, die 75-Jährige und den Vater. Der Sohn wohnte nach Auskunft der Ermittler nicht bei seinen Eltern.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/