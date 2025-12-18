Familienbild bei Instagram und X: Prinz William und Prinzessin Kate senden Weihnachtsgrüße

Pünktlich zum Weihnachtsendspurt haben Prinz William und Prinzessin Kate ihre besinnlichen Grüße in den sozialen Medien veröffentlicht. Ein harmonisches Familienfoto aus dem April zeigt die beiden mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis.

Prinz William (43) und Ehefrau Prinzessin Kate (43) stimmen ihre Fans auf die Feiertage ein. Auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichten die Royals an diesem Donnerstag ein neues Familienporträt, das als Motiv für ihre diesjährige Weihnachtskarte dient. "Wishing everyone a very Happy Christmas", lautet die Botschaft dazu (zu Deutsch: "Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest.")

Das Foto zeigt das Paar gemeinsam mit seinen drei Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) in entspannter Atmosphäre. Die Aufnahme entstand bereits im April in Norfolk, wie der Palast in dem Beitrag mitteilte. Fotograf Josh Shinner hielt die Familie auf einer Wiese inmitten von Frühlingsblumen fest.

Das Bild zeigt die Wales-Familie von ihrer privaten Seite. Kate hat ihren Arm um den ältesten Sohn George gelegt, während Tochter Charlotte ihren Kopf an die Schulter ihres Vaters schmiegt und sich an seinem Arm festhält. Für besondere Aufmerksamkeit dürfte jedoch der jüngste Spross sorgen: Louis lehnt sich lässig zwischen den Beinen seines Vaters zurück - und präsentiert dabei stolz seine Zahnlücke.

Auch der König setzt auf ein frühlingshaftes Motiv

Prinz Williams Vater König Charles (77) und Königin Camilla (78) hatten ihr Weihnachtskarten-Motiv bereits Anfang Dezember der Öffentlichkeit präsentiert. Sie entschieden sich für ein Porträt anlässlich ihres 20. Hochzeitstages in diesem Jahr. Das Paar feierte am 9. April 2025 und befand sich zu diesem Zeitpunkt gerade zu einem offiziellen Besuch in Italien. Aufgenommen wurde das Bild von Fotograf Chris Jackson auf dem Gelände der Villa Wolkonsky, der Residenz des britischen Botschafters in Rom. Im Hintergrund sind blühende Pflanzen zu erkennen.

Die britische Königsfamilie ist vor wenigen Tagen einmal mehr zu einem traditionellen Weihnachtsessen im Buckingham-Palast zusammengekommen. Prinz William und Prinzessin Kate reisten laut "Daily Mail" zusammen mit ihren Kindern an. Die Weihnachtsfeierlichkeiten soll die Königsfamilie wie gewohnt in Sandringham verbringen.