Familienbild bei Instagram und X: Prinz William und Prinzessin Kate senden Weihnachtsgrüße

Pünktlich zum Weihnachtsendspurt haben Prinz William und Prinzessin Kate ihre besinnlichen Grüße in den sozialen Medien veröffentlicht. Ein harmonisches Familienfoto aus dem April zeigt die beiden mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis.
Prinz William (43) und Ehefrau Prinzessin Kate (43) stimmen ihre Fans auf die Feiertage ein. Auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichten die Royals an diesem Donnerstag ein neues Familienporträt, das als Motiv für ihre diesjährige Weihnachtskarte dient. "Wishing everyone a very Happy Christmas", lautet die Botschaft dazu (zu Deutsch: "Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest.")