Familienbetrieb in Esslingen: Drei Generationen bringen Mercedes-Oldtimer auf Vordermann

Der Stern ist das Familienwappen der Funk-Böhringers. Schließlich arbeiten nach dem Vater nun die Kinder und der Enkel in der besonderen Werkstatt.

Einen besseren Standort gibt es für ein solches Traditionsunternehmen nicht, allein schon was die Straßennamen betrifft: Eingerahmt zwischen Daimler- und Ottostraße liegt diese besondere Oldtimer-Werkstatt an der Dieselstraße in Esslingens Pliensauvorstadt – quasi nur ein paar Wagenheberlängen entfernt von den Ausläufern des Untertürkheimer Mercedes-Werks in Mettingen.

Genau dort hat Christian Funk knapp 25 Jahre lang gearbeitet, bevor er den Konzern vor neun Monaten verlassen hat, um den Betrieb seines Schwiegervaters Rainer Böhringer zu übernehmen, der sich aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen hat. An Christian Funks Seite Frau Sarah und Sohn August, die zusammen als „Böhringer-Funk GmbH, Meisterfachbetrieb für Restaurierung und Verkauf von Classic Cars“ firmieren.

Der positive Blick zurück in die Mercedes-Gießerei

Den Firmenumzug von Winnenden in die herausgeputzten Räumlichkeiten in Esslingen macht die Abfindung möglich, die Christian Funk am Ende seiner Karriere bei Mercedes angenommen hat. „Ich kann nur Positives über meine Zeit dort sagen, sie steht für tolle Erfahrungen, die mir viele Türen geöffnet haben“, sagt Christian Funk.

Blick in die Werkstatt Foto: Privat

Die Mercedes-Karriere beginnt für ihn als Ferienjob. Während des eigentlich auf sechs Monate angelegten Engagements in der Gießerei in Mettingen bekommt Christian Funk aber das Angebot, unbefristet einzusteigen. Er nimmt an und arbeitet sich die Karriereleiter hoch, macht die Meisterprüfung und trägt am Ende die Verantwortung für 60 Mitarbeiter. „Wir hatten aber immer schon den Traum, zusammen etwas Eigenes zu machen“, sagt Sarah Funk-Böhringer.

Seine Frau kennt Christian Funk bereits seit seiner Lehrzeit. Die hat er nämlich während der Ausbildung kennengelernt – bei seinem späteren Schwiegervater, dessen Oldtimer-Betrieb er nun zusammen mit seiner Frau weiterführt. Von dort geht es für Christian Funk für lange Zeit zu Mercedes nach Mettingen und dann wieder zurück ins Oldtimer-Geschäft. Dort steht die dritte Generation auch schon am Start: Sohn August macht im elterlichen Betrieb gerade seine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker.

Stern ist Vergangenheit und Zukunft

Im neuen Arbeitsleben der Familie Böhringer-Funk steht der Stern-Konzern aber nicht wirklich für Vergangenheit, Mercedes-Benz bedeutet so ziemlich alles – auch Gegenwart und Zukunft. Schließlich ist der Betrieb auf die Reparatur und den Verkauf von Mercedes-Oldtimern spezialisiert. Daneben werden aber auch Alltagsfahrzeuge anderer Marken auf Vordermann gebracht und der notwendige Service angeboten.

Die Familie ergänzt sich auch beruflich. Christian Funk und Sohn August sind für Restaurierung und Technik zuständig, während Sarah Funk-Böhringer nicht nur das Büro schmeißt, sondern als ehemalige Modedesignerin auch für die gesamte Innenausstattung verantwortlich ist. Dazu gehören Bezüge, Teppiche und Verdecke – vom Zuschnitt bis zu den Sattlerarbeiten.

Ein Autobetrieb, der gerade einstellt

Trotzdem sucht man im Familienbetrieb nach weiteren mitanpackenden Händen. „Zwei Leute sollen noch dazu kommen“, sagt Christian Funk, der damit zu den wenigen Unternehmern der Autoindustrie zählt, die derzeit ihr Personal aufstocken. Und zu dem gehört auch weiterhin Seniorchef Rainer Böhringer als erfahrener Berater.

Dass es genug zu tun gibt, wird beim Blick in die Werkstatt des Familienunternehmens deutlich, also dort, wo abgefahrene Oldtimer in automobile Kunstwerke zurückverwandelt werden. Da wäre etwa ein 190 SL aus dem Jahr 1956 (Mille-Miglia-tauglich), der vollständig restauriert wird und erworben werden kann. Neben den aktuellen Kundenfahrzeugen wie der Mercedes-Benz Typ 8 /38 - Stuttgart 200 - Cabriolet C - Baureihe W02 mit gebrochener Steckachse oder dem Ponton 180 D, Baujahr 1956 der einen neuen Motor erhält, stehen bei Böhringer‑Funk auch weitere Fahrzeuge zum Verkauf. Dazu gehört auch eine 280 SL Pagode.

Unter dem Motto: „Schicht vorbei, Auto fertig“

Neben handwerklicher und technischer Raffinesse will Christian Funk auch mit dem Serviceangebot bei der Kundschaft punkten. Was ihn auf die Idee namens „Special Mercedes-Benz Werk Deal“ gebracht hat, der sich speziell an die Alltagsfahrzeuge der Belegschaft in Esslingen-Mettingen wendet. Die Autos werden am Werk abgeholt sowie dorthin zurückgebracht und erhalten in der Zwischenzeit je nach Bedarf TÜV-Plakette, neue Reifen, Bremsen oder Pflege. Unter dem Motto: „Schicht vorbei, Auto fertig.“