Familienbetrieb in Esslingen: Drei Generationen bringen Mercedes-Oldtimer auf Vordermann

Der Stern ist das Familienwappen der Funk-Böhringers. Schließlich arbeiten nach dem Vater nun die Kinder und der Enkel in der besonderen Werkstatt.
Einen besseren Standort gibt es für ein solches Traditionsunternehmen nicht, allein schon was die Straßennamen betrifft: Eingerahmt zwischen Daimler- und Ottostraße liegt diese besondere Oldtimer-Werkstatt an der Dieselstraße in Esslingens Pliensauvorstadt – quasi nur ein paar Wagenheberlängen entfernt von den Ausläufern des Untertürkheimer Mercedes-Werks in Mettingen.