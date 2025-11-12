Familienausstellung in München: Wie Kinder vor 3000 Jahren im Alten Ägypten lebten

Eine neue Familienausstellung in München beleuchtet einen bislang kaum gezeigten Bereich der Lebenswelt im Alten Ägypten und macht diesen auch für jüngste Besucher erfahrbar.
Was zeigen Museen? Was wir einander aus der Vergangenheit erzählen, formt unser Wissen und Bild von historischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen. Während seit einiger Zeit einerseits über die Provenienz von Objekten gesprochen werden muss, wollen kulturelle Institutionen andererseits immer wieder neu herausfinden, was überhaupt auf Interesse stößt und bei wem es das tut. Museen versuchen zunehmend, auch ein jüngeres Publikum anzusprechen. Wie bringt man die Kleinsten ins Museum? Da stellt sich nicht nur die Frage, was man zeigt, sondern auch die, wie man es zeigt.