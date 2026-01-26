Ein halbes Jahr nach der Trennung besuchen Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi gemeinsam Dubai. Die Influencerin urlaubt dort seit einigen Tagen mit den gemeinsamen Söhnen - nun stieß der Sänger überraschend dazu.
Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) pflegen trotz ihrer Trennung offenbar weiterhin ein gutes Verhältnis. Was die Influencerin jetzt auf Instagram teilte, dürfte viele Fans dennoch überrascht haben: Der Sänger ist nach Dubai gereist, um seine Ex und die beiden gemeinsamen Söhne im Urlaub zu besuchen.