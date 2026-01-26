Ein halbes Jahr nach der Trennung besuchen Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi gemeinsam Dubai. Die Influencerin urlaubt dort seit einigen Tagen mit den gemeinsamen Söhnen - nun stieß der Sänger überraschend dazu.

Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) pflegen trotz ihrer Trennung offenbar weiterhin ein gutes Verhältnis. Was die Influencerin jetzt auf Instagram teilte, dürfte viele Fans dennoch überrascht haben: Der Sänger ist nach Dubai gereist, um seine Ex und die beiden gemeinsamen Söhne im Urlaub zu besuchen.

Rypa weilt bereits seit einigen Tagen in der Wüstenmetropole, um nach turbulenten Wochen durchzuatmen. Lombardi hatte sie bereits zum Flughafen gefahren, jetzt ist er ihr nachgereist. Rypa teilte einen Clip, der ihren einstigen Verlobten in einem Dinosaurier-Park zeigt. Der "DSDS"-Star strahlt in die Kamera und streckt gut gelaunt die Zunge heraus. "Pietro ist uns hier besuchen gekommen", kommentierte die zweifache Mutter.

Die 30-Jährige teilte außerdem weitere Eindrücke aus dem Park mit lebensgroßen Dinosaurier-Figuren. Auch Lombardi selbst postete die Aufnahmen in seiner eigenen Story und zeigte zusätzlich einen Clip, in dem einer seiner Söhne auf einem Dino reitet.

Trennung liegt ein halbes Jahr zurück

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypas fünfjährige On-off-Beziehung hatte immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Im August hatte Rypa dann die Trennung bekannt gegeben. "Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen", hieß es damals. Lombardi zog daraufhin aus der gemeinsamen Villa aus und übergangsweise bei Kumpel Oliver Pocher ein.

Erst kürzlich räumte seine Ex-Partnerin auf Instagram mit Gerüchten über eine neue Beziehung auf. "Nein, ich habe keine neue Beziehung. Nein, ich habe auch kein Interesse an einer neuen Beziehung. Und nein, ich habe aktuell auch kein Interesse, jemanden kennenzulernen", stellte sie klar. Sie beklagte zudem die vielen Fake-News, die auf TikTok und anderen Plattformen über sie kursieren würden.