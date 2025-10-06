Selbst auftreten kann Céline Dion wegen ihrer Krankheit derzeit nicht. Doch die Sängerin besuchte mit ihren drei Söhnen ein Gastspiel von Paul McCartney in Las Vegas. Nicht der erste Familienausflug zu einem Konzert in den letzten Monaten.

Seitdem sie am Stiff-Person-Syndrom erkrankt ist, tritt Céline Dion (57) nur noch in Ausnahmefällen auf. Besuche von Konzerten anderer Künstler lässt sie sich von der seltenen neurologischen Krankheit aber nicht nehmen. Am Wochenende gab sich die Sängerin bei einem Auftritt von Paul McCartney (83) in ihrer Wahlheimat Las Vegas die Ehre. Begleitet wurde die Kanadierin von allen ihren drei Söhnen, René-Charles (24) und den 14-jährigen Zwillingen Nelson und Eddy.

In den sozialen Medien kursieren Bilder des Familienausflugs ins Allegiant Stadium. Céline Dion kam ganz in Schwarz. Sie trug einen Ledermantel über einem Rollkragenpullover. Auf dem Kopf hatte sie eine Schirmmütze. Auf den Fotos zeigt sich die Sängerin meist strahlend. Mal reckt sie einen Daumen nach oben, dann steckt sie ihren ganzen Arm jubelnd nach oben.

Céline Dion und Söhne schon bei Coldplay und Rolling Stones

Für Céline Dion und ihre Söhne war der Besuch bei Paul McCartney nicht das erste Konzert in den letzten Monaten. Im Juni dieses Jahres schaute die Familie bei einem Gig von Coldplay vorbei, ebenfalls im Allegiant Stadium in Las Vegas. Coldplay-Sänger Chris Martin (48) begrüßte die Kollegin damals von der Bühne aus, feierte sie als "absoluten Superstar".

Im Mai 2024 rockten die vier Dions bei den Rolling Stones, als die Band in Las Vegas Halt machte. Sie posierten hinter der Bühne gemeinsam mit Mick Jagger (82) für ein Erinnerungsfoto.

Ihre Kinder geben Céline Dion Stärke

Céline Dion hatte 2022 öffentlich gemacht, am Stiff-Person-Syndrom zu leiden. Die Krankheit geht mit Muskelkrämpfen und stechenden Schmerzen einher. Seitdem kann die mehrfache Grammy-Gewinnerin nicht mehr als Sängerin auftreten. Eine Ausnahme bildete die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele von Paris 2024, als sie ein Lied sang. Ein Auftritt beim Eurovision Song Contest 2025 platzte in letzter Minute wegen eines Krampfanfalls.

In einem "People"-Interview von 2024 hatte Céline Dion gesagt, dass sie durch und für ihre Söhne stark bleiben will. Die Kinder hatten bereits vor fast zehn Jahren ein Elternteil verloren. Dions langjähriger Ehemann René Angélil starb im Januar 2016 mit 73 Jahren an Krebs.