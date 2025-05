Familienausflug in Cannes:: Eva Longoria zeigt sich mit Sohn und Mann

Eva Longoria (50) präsentiert sich auch abseits des roten Teppichs beim 78. Filmfestival in Cannes perfekt gestylt. Am Sonntag unternahm die Schauspielerin einen morgendlichen Spaziergang mit Ehemann José Bastón (57) und Sohn Santiago (6) - und setzte dabei in einem figurbetonten Neckholder-Kleid modisch ein echtes Statement.

Zu dem grauen, wadenlangen Kleid mit raffinierten Raffungen trug Eva Longoria silberne Absatzsandalen. Auch Ehemann José Bastón zeigte Stil: Der mexikanische Geschäftsmann präsentierte sich in einem grauen Anzug, den er mit einem rosafarbenen Hemd und einer Sonnenbrille lässig-elegant abrundete.

Santiago stiehlt seinen Eltern die Show

Für besondere Aufmerksamkeit sorgte vor allem der gemeinsame Sohn Santiago, der während des Spaziergangs teilweise konzentriert auf dem Handy seiner Mutter spielte. Liebevoll legte Longoria ihren Arm um den Jungen, der in einem schlichten weißen T-Shirt und blauen Shorts gekleidet war. Später wurde die Familie auf dem Weg zurück zu ihrem Hotel fotografiert, wobei Santiago zwischen seinen Eltern an der Hand ging.

Eva Longoria und José Bastón lernten sich 2013 kennen. Drei Jahre später heirateten sie, 2018 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Für die "Desperate Housewives"-Darstellerin ist es die dritte Ehe: Zuvor war sie mit dem ehemaligen Basketballstar Tony Parker (2007-2011) und dem 2023 verstorbenen Schauspieler Tyler Christopher (2002-2004) verheiratet.

Dauergast in Cannes

Seit nunmehr 20 Jahren zählt die 50-Jährige zu den Stammgästen der Filmfestspiele in Cannes. Auch in diesem Jahr ist Longoria seit Beginn des Festivals in der französischen Küstenstadt präsent - und begeistert einmal mehr mit ihren glamourösen Looks. Bei der Eröffnungszeremonie strahlte sie in einer an eine Diskokugel erinnernden Robe mit langer schwarzer Schleppe auf dem roten Teppich, bei der Premiere von "Mission: Impossible" erschien sie in einem grünen Glitzerkleid.