Ludwigsburg - Die evangelische Jugendhilfe Hochdorf ist ihr längst vertraut. Vor acht Jahren wechselte Eva Teufel von Bretten nach Ludwigsburg. Von der einen evangelischen Jugendhilfe in die andere. Nach dem Wechsel in die Barockstadt startete die Sozialpädagogin zunächst als Fachleiterin, dann kam mit 50 Prozent noch das Amt der Vorstandsreferentin dazu. Am 8. Oktober trat Teufel die Nachfolge von Claudia Obele an, die beinahe 30 Jahre lang der Kopf der Evangelischen Jugendhilfe Hochdorf war.