Familienalltag mit Barrieren: Wenn Mama und Papa nicht hören können – „für unsere Kinder ist das ganz normal“

Nadja und Florian K. sind gehörlos, ihre Kinder hörend. Die Muttersprache der beiden Mädchen ist die Gebärdensprache. Wie funktioniert der Alltag der Familie?
Florian K. hält die Hand seiner Tochter Nora. Schritt für Schritt geht er voran auf dem wackeligen Spielgerät aus Holz, das die Siebenjährige eben mühelos gemeistert hat. Die Tochter stützt den Vater, ein schönes Bild. „Danke, dass Du mir geholfen hast“, gebärdet der 39-Jährige aus Kernen (Rems-Murr-Kreis), als er am Ende der Balancierspur angekommen ist. Er lächelt sie an. „Für Dich als Hörende ist das einfacher als für mich“, hatte er ihr vorher erklärt. Weil er gehörlos ist, ist sein Gleichgewichtssinn nicht so gut ausgeprägt.