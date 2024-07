1 Am Anfang haben ihre Kinder die alten Filme gehasst, inzwischen haben sie Spaß daran. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa

Wenn Eltern ihren Kindern alte Schwarz-Weiß-Filme statt moderner Blockbuster zeigen, dann klingt das vielleicht erst einmal nach Bestrafung. Bei Christiane Paul und ihrem Nachwuchs ist das anders.











Berlin - Schauspielerin Christiane Paul (50) schaut mit ihren Kindern gerne mal alte Filmklassiker in Schwarz-Weiß. Sie habe schon früh angefangen, ihren Kindern Arthaus-Filme oder alte Filme zu zeigen, sagte Paul in der "NDR Talk Show" am Freitagabend.