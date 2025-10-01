Familien-Reunion in Hollywood: Die Nanny-Töchter ehren Fran Drescher auf dem Walk of Fame

Bei der Enthüllung ihres Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame erlebte Fran Drescher eine besondere Überraschung: Ihre TV-Töchter aus "Die Nanny" erschienen zur Zeremonie und ehrten sie mit persönlichen Erinnerungen. Nicholle Tom und Madeline Zima erinnerten an wertvolle Lektionen fürs Leben.
Es war der perfekte Rahmen für eine Familienfeier der besonderen Art: Als Fran Drescher (68) ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame enthüllte, standen ihr die Sheffield-Schwestern zur Seite. Nicholle Tom (47) und Madeline Zima (40), die in der Kultserie "Die Nanny" ihre beiden Stieftöchter spielten, erschienen zur Zeremonie und sorgten für emotionale Momente.