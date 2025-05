Die Natur oder doch lieber die Welt der Wissenschaften entdecken? An diesem Wochenende, 23. bis 25. Mai, ist beides möglich. Wir haben Tipps für Familien in Stuttgart zusammengestellt.

Schon wieder Wochenende? Und dann auch noch schlechtes Wetter? Wir haben ein paar Tipps zusammengestellt, damit Familien nicht die Decke auf den Kopf fällt. Die meisten Ausflüge können auch trotz einiger Regentropfen zum Erfolg werden und viele von ihnen sind sogar kostenlos.

Jugendfarmen und Aktivspielplätze stellen sich vor

Stockbrot gibt es am Freitag auf dem Stuttgarter Marktplatz. Foto: Imago

Am Freitag, 23. Mai, 14 bis 18 Uhr, verwandelt sich der Marktplatz vor dem Stuttgarter Rathaus in ein Erlebnisgelände. Jugendfarmen und Aktivspielplätze laden zu einem Mitmachprogramm ein. Kinder und ihre Eltern können zum Beispiel Töpfern oder Stockbrot am Lagerfeuer grillen. Das Team der Jugendfarm Möhringen, Balinger Straße 111, lädt am Sonntag, 25. Mai, von 14 Uhr an zum Farmfest ein. Das Programm in der Reitbahn beginnt um 15 Uhr. Vorher und nachher haben die Stände geöffnet, wo es auf Spendenbasis selbst gemachte Leckereien gibt.

Wissenschaft erleben auf dem Uni-Campus in Vaihingen

Am Tag der Wissenschaft gibt es auf dem Uni-Campus in Vaihingen viel zu entdecken. Foto: Lichtgut

Zum Tag der Wissenschaft am Samstag, 24. Mai, gibt es auf dem Campus in Vaihingen viel zu entdecken. Die Universität Stuttgart hat für die Zeit von 13 bis 19 Uhr ein umfangreiches Programm vorbereitet. So geht es zum Beispiel um die Quantentechnologie als ein zukunftsweisendes Forschungsfeld, um Schlüsseltechnologien für superschnelle Computer, um abhörsichere Kommunikation und revolutionäre Diagnoseverfahren.

Natur entdecken im Schloss Rosenstein

Das Team des Naturkundemuseums will wissen, was im Rosensteinpark kreucht und fleucht. Foto: Jens Kalaene/dpa

Am Tag der Artenvielfalt, Sonntag, 25. Mai, ist im Naturkundemuseum im Schloss Rosenstein in Stuttgart jede Menge geboten. Von 10 bis 17 Uhr stehen Mitmach-Angebote und Exkursionen auf dem Programm. Der Eintritt ist frei. Das Team des Naturkundemuseums möchte in seinem einjährigen Programm „Bio-Blitz“ alles erfassen, was im Rosensteinpark kreucht, fleucht, läuft, wächst, blüht, fliegt, summt oder schwimmt. Wer will, kann am Sonntag Teil dieses Projekts werden.

Zirkus auf dem Killesberg

Die beiden Clowns Nino und Eliszis laden zu Jubiläumsvorstellungen. Foto: privat/Eliszi Böhm

Das Jahrmarkttheater Eliszis auf dem Killesberg in Stuttgart wird 30 Jahre alt und feiert das mit den beiden Clowns Nino und Eliszis. Die Jubiläumsvorstellungen sind in der kommenden Woche, an Himmelfahrt, Donnerstag, 29. Mai, und am darauf folgenden Samstag, 31. Mai. Beginn ist jeweils um 16 Uhr. Kinder zahlen acht, Erwachsene 16 Euro Eintritt. Und auch sonst hat der Killesberg viel zu bieten. Familien können den Aussichtsturm erklimmen, Bähnle fahren oder einfach nur den Spielplatz besuchen und picknicken.