Familien-Event in Stuttgart: Sport und spielerische Einblicke – so war’s beim Kinder- und Familienfestival

Sporteln, kreativ sein und sich informieren - diese Chance ließen sich Familien am Wochenende auf dem Schlossplatz beim 22. Stuttgarter Kinder- und Familienfestival nicht entgehen.

„Halt im Stehen fahren, sonst geht es nicht über die Hindernisse – holprig, aber cool.“ Liam und Max, beide neun Jahre alt, schildern ihre Fahrt mit dem BMX-Rad über den Parcours, den der Verein Mountainbike Stuttgart vor dem Kunstmuseum aufgebaut hat. Auch Colin und Florian, zwei Jahre jünger, waren davon begeistert. „Toll war auch das Tor, das gemessen hat, also wie schnell dein Schuss ist und der Fußball fliegt“, erzählen sie. Alle vier schwärmen von den digitalen Nintendo-Games „beim Schloss da unten.“ Überhaupt sei es hier „ein Riesenspielplatz!“

Hier, damit ist das Stuttgarter Kinder- und Familienfestival in der Stuttgarter Innenstadt gemeint. Die Jungs sind zum zweiten Mal mit Mamas und Großmutter aus Denkendorf gekommen. „Wir sind Wiederholungstäter, lieben das Großevent“ sagen die Erwachsenen.

Sonne und gute Stimmung beim Stuttgarter Kinder- und Familienfestival auf dem Schlossplatz

Am Samstag und Sonntag hat der Veranstalter City-Initiative Stuttgart mit dem Sportkreis Stuttgart und zahlreichen Mitgliedern – der Dachverband vereint fast 290 sporttreibende Vereine – sowie die Agentur KMR auf und um den Schlossplatz von 11 bis 18 Uhr ein buntes Programm geboten – inklusive Sport, Spiel, Kreativität, Mitmach- und Erlebnisaktionen. „Das Kinder- und Familienfestival zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie wichtig gemeinschaftliche Erlebnisse für unsere Stadt sind“, sagte der Geschäftsführer der City-Initiative Stuttgart e.V., Holger Siegle. Sportkreis-Präsident Fred Stradinger hob hervor, dass Sport, Bewegung, Gemeinschaft, Freude und Begegnungen für Kinder und Familien im Mittelpunkt des Festivals stünden. Umso schöner, war er sich mit Isabel Fezer, Stuttgarts Bürgermeisterin für Jugend und Bildung, bei der Festivaleröffnung einig, dass auch das Wetter mitmache. Die Sonne strahlte am Samstag und Sonntag mit vielen Gesichtern um die Wette.

Stuttgarter Einrichtungen geben einen spielerischen Einblick in ihre Arbeit

Beim Festival konnten Kinder verschiedene Sportarten ausprobieren. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

„Man kann viel erleben und erfahren“, freute sich auch die Stuttgarterin Marie, die mit ihren Kindern gekommen war. „Allerdings ist es diesmal etwas überschaubarer.“ Das focht ihre drei Kinder nicht an: Die sechsjährige Amelie haute kräftig auf den Lukas, beförderte den Metallknopf fast bis zur Mitte der Bärenmesslatte – ihre vierjährige Schwester Elise tat es ihr nach.

Viel los war auch rund um die Schlossplatzspringbrunnen. Nicht nur, weil sich Besucherinnen und Besucher dort bei den hohen Temperaturen abkühlen konnten. In einem Areal nahe der Jubiläumssäule gab auch die Bundespolizei spielerisch Einblicke in ihre Arbeit – Familien konnten Motorräder oder einen kriminaltechnischen Bus sowie allerlei Montur bestaunen. In Schutzhelm und Schutzweste schlüpften nicht nur lachende Kids, sondern auch Eltern probierten sich aus. „Das wird bei Großlagen, also Demonstrationen, Fußballspielen oder Razzien getragen“, erklärte ein Beamter, derweil eine Kollegin mit dick gepolsterten Pratzen auf einem Parcours Kampfsport und Laufen mit Interessierten trainierte.

Fest packten die Kinder und Jugendlichen auch bei der Jugendfeuerwehr Stuttgart mit an, um – „Wasser Marsch“ – mit der Spritze einen Ball durch ein Gitter zu befördern oder ein Spielhaus zu „löschen“. „Durchaus sportlich!“, bemerkte ein Teenager.

Kinder und Eltern sporteln am Schlossplatz

Auch zahlreiche weitere Sportarten konnten Besucherinnen und Besucher an diesem Wochenende in Stuttgart ausprobieren. Das Spektrum reichte von Tischtennis, Fuß- und Handball über Skifahren, Segeln und einen Testparcours per E-Lastenrad bis hin zu Kampfsportarten wie Taekwondo, All-Aacht-Selbstschutz und American Football. Entsprechend waren auch Cheerleader vor Ort: Die Gruppe der Silver Arrows Stuttgart sorgte mit ihrer Show für Stimmung im Publikum.

Mitreißende Auftritte lieferten auch die Sport Stacking Showgruppe des Turnvereins 1889 Zuffenhausen e.V., der Gardetanz der Karnevalsgesellschaft Möbelwagen-Truppe, Zauberer Linus oder die Radio Teddy Mitmach-Show. Nicht nur die Kleinen bewegten sich fröhlich zum Robotersong von Frank & seine Freunde.

Volles Haus beziehungsweise einen vollen Bus hatte zudem die Dekra: Im Inneren des Busses der Prüforganisation liefen neue Filme zur Verkehrserziehung, draußen kam das Verkehrsschilder-Ratespiel bestens an.

Kinder und Erwachsene ziehen einen Linienbus: „Da lernt man, wie wichtig Teamgeist ist“

Apropos Fahrzeuge, während die SSB eine Zug-Hüpfburg aufgeblasen hatte, standen Besucherinnen und Besucher bei der VVS einer echten Herausforderung gegenüber – dem sogenannten Bus-Pulling. Teams aus jüngeren und älteren Teilnehmern bündelten ihre Kräfte, um einen elf Tonnen schweren Omnibus am Abschleppseil zu ziehen. VVS-Mitarbeiterin Sina leitete an, ihre Kollegin Ajola stoppte die Zeit – eine Gruppe schaffte es am Samstag in der Bestzeit von zehn Sekunden. „Da lernt man, wie wichtig Teamgeist ist“, kommentierte eine Mutter. Wer danach erst einmal eine Pause brauchte, malte, bastelte, ließ sich schminken oder chillte beim Stand der Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung auf Liegestühlen mit Pinguinmotiv unter dem Motto „Lesezeit statt Bildschirmzeit“. „Ich mag die Vielfalt hier“, sagte Mark, der mit Sohn und Tochter unterwegs war. „Zuvor waren wir bei der Landeszentrale für politische Bildung, die über „Demokratie leben“ informiert. Jetzt wird relaxt und gelesen.“