Überraschung bei den Nominierungen für den 26. Deutschen Fernsehpreis: In der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" kommt es zu einer familieninternen Rivalität. Sowohl Heidi Klum (52) ist mit ihrer Show "Germany's next Topmodel" (ProSieben) berücksichtigt als auch ihr Ehemann Tom Kaulitz (35) und dessen Zwillingsbruder Bill mit der zweiten Staffel ihrer Netflix-Produktion "Kaulitz & Kaulitz". Schon mit der ersten Staffel waren die beiden im Vorjahr vertreten, gingen jedoch leer aus. Konkurrenz erhalten die Formate vom Halloween-Special von "Die Verräter" (RTL+) mit Moderatorin Sonja Zietlow (57).