Familien-Ausritt in Windsor: Tochter Beatrice hält den Kontakt

Andrew Mountbatten-Windsor (65) hat seine Titel und sein Zuhause verloren. Doch ein Lichtblick dürfte jetzt ein Vormittag mit seiner älteren Tochter gewesen sein. Wie "The Sun" inklusive Fotos berichtet, gönnten sich der Bruder von König Charles III. (77) und Prinzessin Beatrice (37) einen Ausritt auf dem Schlossgelände in Windsor. Auch Andrews Enkelin Sienna (4) war mit dabei.