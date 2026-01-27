Familien-Ausritt in Windsor: Tochter Beatrice hält den Kontakt

Im Skandal um Andrew Mountbatten-Windsor kann er offensichtlich auf die Unterstützung seiner ältesten Tochter Beatrice zählen. Sie begleitete ihn samt ihrer Tochter Sienna bei einer Pferderunde durch den Park rund um Schloss Windsor.

Andrew Mountbatten-Windsor (65) hat seine Titel und sein Zuhause verloren. Doch ein Lichtblick dürfte jetzt ein Vormittag mit seiner älteren Tochter gewesen sein. Wie "The Sun" inklusive Fotos berichtet, gönnten sich der Bruder von König Charles III. (77) und Prinzessin Beatrice (37) einen Ausritt auf dem Schlossgelände in Windsor. Auch Andrews Enkelin Sienna (4) war mit dabei.

Der ehemalige Prinz ritt vor Beatrice her, die neben ihrer Tochter Sienna ging. Das Mädchen saß auf einem Pferd, das von einer Mitarbeiterin geführt wurde. Der morgendliche Ausritt im Home Park soll mehr als 45 Minuten gedauert haben, wie die britische Zeitung weiter berichtete.

Bericht über schwieriges Verhältnis zwischen Andrew und seinen Töchtern

Damit scheint zumindest der Kontakt zu einer seiner beiden Töchter zu bestehen. Die britische "Mail on Sunday" hatte Mitte Januar von dem schwierigen Verhältnis gesprochen, das im Zuge des Jeffrey-Epsteins-Skandal in Andrews engster Familie herrsche. Für seine Töchter sei es eine schwierige Situation, wie sie mit ihrem in Ungnade gefallenen Vater umgehen sollen. Während Beatrice um Ausgleich bemüht sei, soll die jüngere Prinzessin Eugenie (35) jeglichen Kontakt abgebrochen haben. Als Gründerin der Organisation "The Anti-Slavery Collective" sehe sie die Weigerung ihres Vaters, sich bei den Epstein-Opfern zu entschuldigen, sehr kritisch.

"The Sun" berichtet nun jedoch, dass auch Eugenie ihren Vater in den vergangenen Wochen besucht habe. Die Zeitung zitiert eine Freundin mit den Worten: "Es ist völlig unwahr, dass sie den Kontakt zu ihm abgebrochen hat. Sie hat ihn dieses Jahr schon mehrmals gesehen und unterstützt ihn. Sie ist immer für ihren Vater da, wenn er sie braucht."

Übergangsunterkunft auf Sandringham-Anwesen

König Charles III. hatte seinem Bruder im Oktober 2025 aufgrund der Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter alle königlichen Titel aberkannt. Bis zum 25. Januar 2026 mussten Andrew wie auch seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66) zudem aus der Royal Lodge ausziehen. Zunächst soll Andrew laut der "Times" in eine vorübergehende Unterkunft auf dem Anwesen Sandringham ziehen, bis die Marsh Farm fertig renoviert ist. Sein neues Zuhause wird deutlich kleiner und bescheidener sein als die Royal Lodge in Windsor, in der mehr als 20 Jahre lang für eine geringe Miete wohnte.