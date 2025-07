Familien auf den Fildern: Dieses Fahrzeug ist für Familien da

Bobbycars, Kisten voller Bücher in unterschiedlichen Sprachen, ein Steckenpferd, Geräte zum Balancieren, Tische und Stühle und vieles, vieles mehr: Der weiße Van ist bis unters Dach vollgepackt mit dem, was Familien im Alltag brauchen – und genau das ist auch der Sinn und Zweck. Mit dem Fahrzeug sucht die Familienbildungsstätte Filderstadt ihre Klientel auf: eben Familien.

Das kunterbunte Mobil gibt es seit dem vergangenen Jahr. Das Sielminger Team ist seither regelmäßig damit im Landkreis Esslingen unterwegs. Unter dem Motto „Familienbildung mobil – Gleiche Entwicklungschancen fördern im Landkreis Esslingen“ fahren die Mitarbeitenden zu Spiel- und Grillplätzen, zu Straßenfesten und an andere öffentliche Orten, wo sich Familien aufhalten, und versuchen, Kontakt zu jenen Mamis und Papis zu bekommen, die sie sonst nicht erreichen. „Familien mit einem Migrationshintergrund und in prekären Lagen haben eine Hemmschwelle, zu uns zu kommen“, sagt Carmen Tiefenbacher, die Leiterin der Familienbildungsstätte. Und so machen sich die Mitarbeitenden auf den Weg, um die Familien zu treffen und niederschwellig zu beraten – und um dadurch im Zweifelsfall etwas zur Armutsprävention und für mehr Teilhabe und gerechtere Chancen für alle Kinder beizutragen.

Das Projekt wurde von den vier Familienbildungsstätten im Landkreis Esslingen ins Leben gerufen, neben Filderstadt sind das noch jene in Kirchheim und Köngen sowie das Haus der Familie in Nürtingen. Es läuft noch bis Ende 2026. Finanziell unterstützt wird das Vorhaben durch die Baden-Württemberg-Stiftung und den Landkreis. Dadurch ist das Angebot für die Kommunen kostenlos. In diesem Jahr haben sich Lenker des Busses acht Schwerpunktkommunen ausgesucht, die sie regelmäßig ansteuern. „Ich versuche, ein- bis zweimal die Woche unterwegs zu sein“, sagt Ann-Katrin Neundorf, die Sielminger Koordinatorin für das Projekt. Vor Ort werde dann stets ein mobiles Café aufgebaut, denn „Kaffee ist ein Eisbrecher“, sagt sie, zudem werden die Spielzeuge und Malsachen aufgebaut. Während die Mädchen und Jungen sich mit den Utensilien vergnügen, versucht das Team dann, ganz nebenbei mit den Eltern ins Gespräch zu kommen, bei Bedarf Kurzberatungsgespräche anzubieten, Impulse zu geben, etwa zum Thema Ernährung, und die Familien an weitere Stellen und an Angebote im Landkreis zu vermitteln.

Mit Erfolg, wie Ann-Katrin Neundorf sagt. „Wir haben gemerkt, dass die Beziehungsebene ganz wichtig ist.“ Vor-Ort-Befragungen hätten ergeben, dass die größten Probleme der Familien Themen wie Streit, Überlastung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf seien. In vielen Kommunen und Teilorten fehle es an niederschwelligen Treffpunkten, die nichts oder nur sehr wenig kosten. Dadurch blieben viele Familien mit ihren Problemen allein und könnten kein Netzwerk bilden.

Das Team der Familienbildungsstätte hofft, noch möglichst viele bedarfsgerechte Angebote mit und für die Familien zu entwickeln, etwa Eltern-Treffs auf Spielplätzen, Kochgruppen zu gesunder Ernährung oder auch Sport-Angebote. In erster Linie gehe es darum, Familien zu vernetzen und Zugänge zu Bildungsangeboten zu schaffen, sagt Carmen Tiefenbacher. Dadurch würden die Familien in ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt und im Alltag entlastet. Erste Entwicklungen gibt es bereits. So ist im Juni ein Frauen-Fitnesskurs im Bernhäuser Verein Schatztruhe Fildern gestartet, der in der Flüchtlingsarbeit tätig ist und von Beginn an mit dem Familienbildungsbus kooperiert. Zudem ist ein Eltern-Kind-Tanzkurz in Esslingen-Mettingen entstanden.

Am 30. Juli beim Ferienauftakt in Bonlanden

Termine

Der Van der Familienbildungsstätte ist ganzjährig unterwegs, im Sommer parkt er an Outdoorplätzen, im Winter an Gemeindehäusern oder Kitas. Die nächsten Termine: 30. Juli 15 bis 19 Uhr Ferienauftaktfest Festplatz Bonlanden, 6. August 11.45 bis 13.45 Uhr Tafelladen Nürtingen, 7. August 14 bis 16 Uhr Grundschule Neuffen, 19. August 14.30 bis 16.30 Uhr Spielplatz bei der Feuerwehr Wolfschlugen, 6. September 10 bis 12 Uhr Alleinerziehendentreff Martin-Luther-Hof Nürtingen, 18. September 13.30 bis 16 Uhr Kinderhaus Vogelwiesen Altbach, 26. Oktober 10.30 bis 16.30 Uhr Indoor-Spielplatz Denkendorf. Die Termine werden online laufend aktualisiert.

Struktur

Die Familienbildungsstätte Filderstadt gibt es seit 1973. Knapp 6000 Personen nehmen pro Jahr an den Kursen oder den offenen Angeboten teil. Das neue Programm startet im September. Alle Infos gibt es auf www.fbs-filderstadt.de.