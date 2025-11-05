Familie wächst weiter: Das Baby ist da! Kieran Culkin ist zum dritten Mal Vater geworden

Oscarpreisträger Kieran Culkin und seine Ehefrau Jazz Charton sind zum dritten Mal Eltern geworden. Die frohe Nachricht machte Kollegin Sarah Snook in einem Interview öffentlich - sie habe das Baby bereits kennengelernt.

Erst im September hatten Kieran Culkin (42) und seine Ehefrau Jazz Charton (37) bei der Premiere des Broadway-Stücks "Warten auf Godot" verkündet, dass sie ihr drittes Kind erwarten. Nun soll der Nachwuchs bereits zur Welt gekommen sein. Enthüllt wurde die Nachricht von Sarah Snook (37), seiner ehemaligen Kollegin aus der Erfolgsserie "Succession".

In einem Interview mit "Access Hollywood" verriet Snook: "Ich habe das kleine Baby schon kennengelernt. Sie sind so glücklich und süß." Das Paar hat bereits zwei Kinder: Sohn Wilder Wolf (4) und Tochter Kinsey Sioux (6).

Culkin erfüllt sich Traum von großer Familie

Für Culkin geht damit ein großer Wunsch in Erfüllung. Bei den Emmy Awards 2024 hatte er in seiner Dankesrede scherzhaft erzählt, dass seine Frau ihm ein drittes Kind versprochen habe, falls er gewinne. Als er in diesem Jahr den Oscar als "Bester Nebendarsteller" für seine Rolle in der Holocaust-Tragikomödie "A Real Pain" entgegennahm, erinnerte er sie erneut augenzwinkernd daran.

Und nicht nur das: Damals habe er ihr gesagt, er wünsche sich eigentlich vier Kinder. Daraufhin habe sie erwidert: "Ich gebe dir vier, wenn du einen Oscar gewinnst." Er habe ihr die Hand hingehalten, sie habe eingeschlagen - und "ich habe es seitdem nicht ein einziges Mal erwähnt - bis jetzt".