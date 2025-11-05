Familie wächst weiter: Das Baby ist da! Kieran Culkin ist zum dritten Mal Vater geworden

Oscarpreisträger Kieran Culkin und seine Ehefrau Jazz Charton sind zum dritten Mal Eltern geworden. Die frohe Nachricht machte Kollegin Sarah Snook in einem Interview öffentlich - sie habe das Baby bereits kennengelernt.
Erst im September hatten Kieran Culkin (42) und seine Ehefrau Jazz Charton (37) bei der Premiere des Broadway-Stücks "Warten auf Godot" verkündet, dass sie ihr drittes Kind erwarten. Nun soll der Nachwuchs bereits zur Welt gekommen sein. Enthüllt wurde die Nachricht von Sarah Snook (37), seiner ehemaligen Kollegin aus der Erfolgsserie "Succession".