Familie von Kate und William: Das steckt hinter ihren Matching Outfits

Die britische Thronfolgerfamilie ist bei ihren Auftritten immer ein besonderer Hingucker - auch dank ihrer Kleidung. Die passt oft perfekt zusammen. Weshalb die Royals darauf so besonders achten und was ihnen dabei wichtig ist.

Prinzessin Kate (43) und Prinz William (42) sowie ihre drei Kinder George (11), Charlotte (9) und Louis (6) tragen häufig aufeinander abgestimmte Outfits. Wie die "Daily Mail" berichtet, ist das natürlich kein Zufall, sondern soll ein besonderes Zeichen senden. Mit der einheitlichen Mode zeigt die Familie ihre Verbundenheit und präsentiert sich als starke Einheit.

Im Vordergrund steht dabei eine einheitliche Farbpalette, wobei Blau bei vielen Auftritten den Favoriten darstellt. Dies gilt seit Langem als Königsfarbe: Blau vermittelt Gelassenheit, Stabilität und eine gewisse Distanz, wirkt aber auch beruhigend und ist überdies zeitlos.

Insbesondere Kate trägt häufig blau, angefangen beim ikonischen Issa-Kleid, das sie bei der Bekanntgabe ihrer Verlobung am 16. November 2010 trug, bis hin zu ihrem Verlobungsring mit Saphir, einem Erbstück von Prinzessin Diana (1961-1997).

Unter anderem zu diesen Gelegenheiten zeigte sich die britische Thronfolgerfamilie in den vergangenen Jahren in Matching Outfits:

Weihnachtsgottesdienst, Dezember 2024

Kate, William und die Kinder kamen in marineblauer und grüner Kleidung zur St. Mary Magdalene Church in Sandringham. Die Prinzessin entschied sich für einen jägergrünen Mantel von Alexander McQueen, kombiniert mit einem Schal im Schottenmuster, der dezent an die Krawatten von George und Louis erinnerte. Tochter Charlotte ergänzte das Thema mit einem strukturierten Mantel im marineblauen Schottenmuster, der wiederum zum tiefen Blau von Williams Krawatte passte.

Weihnachtskonzert, Dezember 2024

In der Vorweihnachtszeit greift die Familie gerne zu festlichen Rottönen. So trug Kate bei dem von ihr organisierten Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey einen langen knallroten Mantel von Sarah Burton für Alexander McQueen, ihre Tochter erschien ebenfalls in einem roten Mantel. William und die zwei Söhne griffen die Farbe mit ihren Krawatten auf.

Ostersonntagsgottesdienst, April 2023

Für den Gottesdienst am Ostersonntag 2023 wählten die Royals unterschiedliche Blautöne. Kate fiel in einem auffälligen Mantel von Catherine Walker und einem Pillbox-Hut von Lock & Co. auf. George ergänzte den Saphirton seiner Mutter mit einer passenden Krawatte, während Charlotte und Louis ein helleres Blau trugen.

Weihnachtskonzert, Dezember 2022

Zu ihrem Weihnachtskonzert im Jahr 2022 erschien Kate in einem burgunderfarbenen Ensemble, bestehend aus einem Mantelkleid von Eponine London und Pumps von Gianvito Rossi. Ihr Look harmonierte mit dem von William und Charlotte, die beide den herbstlichen Farbton in ihre Outfits integrierten. George spiegelte den Stil seines Vaters in einem klassischen marineblauen Anzug wider, der dezent zu Charlottes blickdichten Strumpfhosen passte.

Ostersonntagsgottesdienst, April 2022

Auch im Jahr 2022 war Blau die Farbe für den Ostergottesdienst. Kate entschied sich für ein pastellblaues Mantelkleid von Emilia Wickstead, kombiniert mit farblich passenden Accessoires - blaue Schuhe, blaue Handtasche und ein Stirnband von Jane Taylor in einem etwas dunkleren blau. Charlotte spiegelte den Look ihrer Mutter in einem geblümten Kleid und blauen Strumpfhosen wider, die perfekt zu Kates Mantel passten. William trug einen klassischen marineblauen Anzug, während George ein himmelblaues Hemd und eine marineblaue Krawatte anhatte und damit den stilvollen Auftritt der Familie einmal mehr vervollständigte.