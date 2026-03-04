Der Krieg im Nahen Osten hat die Familie Harrison vorübergehend getrennt: Sarah saß mit zwei Töchtern in Dubai fest, Dominic mit Tochter Mia in Frankreich. Jetzt haben sie sich in der Türkei wiedergetroffen und sind anschließend sofort nach München weiter geflogen.

Die Familie Harrison ist wieder vereint. Der Krieg im Nahen Osten hatte dazu geführt, dass Influencerin Sarah Harrison (34) vorübergehend mit zwei ihrer Töchter in ihrer Wahlheimat Dubai ausharren musste, während Ehemann Dominic und die älteste Tochter Mia (8) in Frankreich festsaßen. Nun konnte sich die Familie auf einem Flughafen in der Türkei endlich wieder in die Arme schließen. Die Harrisons hielten die emotionalen Momente auf ihren jeweiligen Instagram-Profilen in zahlreichen Storys fest.

9.000 Kilometer in 96 Stunden Dominic legte nach eigenen Angaben in den vergangenen vier Tagen mehr als 9.000 Kilometer zurück, um seine Liebsten wiederzusehen. In einer seiner Instagram-Storys schrieb er: "Meine wohl intensivste 96-Stunden-Schicht ist hiermit offiziell beendet. Über 9.000 Kilometer hinter mich gelassen und vier neue graue Haare bekommen." Schon vom Flugzeug aus hatte er angekündigt: "Ich habe meiner Familie ein Versprechen gegeben, und dieses Versprechen wird für immer gelten."

Sarah Harrison teilte ein Bild vom Wiedersehen am Flughafen, auf dem Dominic die Töchter umarmt. In einem Video, in dem sich die Harrisons umarmen und küssen, bringt Sarah ihre Erleichterung zum Ausdruck: "Wir sind wieder vereint. Domi ist in die Türkei geflogen, um uns dort direkt aus dem Flieger zu empfangen." Dominic kommentierte knapp: "Nie wieder loslassen."

In der Türkei war die Reise für die Harrisons allerdings noch nicht zu Ende. Eine weitere Story zeigt die Familie gemeinsam in einem Flugzeug mit dem Hinweis: "Es geht weiter nach München." Die Harrisons leben seit 2020 mit ihren drei Töchtern Mia (8), Kyla (5) und Alea (1) in Dubai. Ob und wann sie dorthin zurückkehren, ließen beide bislang offen.

Tage der Unsicherheit in Dubai

Zuvor hatte Sarah Harrison ihre rund 3,1 Millionen Follower regelmäßig über ihre Situation in Dubai auf dem Laufenden gehalten. In einer ihrer Storys schrieb sie zu einer Nachrichtenseite, die Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate meldete, mit einem weinenden Emoji: "Alles ist gut bei uns - bin mit Freunden." Wenig später folgte ein ausführlicheres Update: "Ich komme ganz doll an meine Grenzen. Ich will einfach nur wieder mit meiner Familie vereint sein. Es fühlt sich an, als wäre mein Herz in zwei Stücke gerissen und ich nicht richtig atmen kann."

Dominic versuchte derweil aus Frankreich zu helfen. "Er hat aus Frankreich versucht, alles zu managen und mich zu beruhigen", schrieb Sarah. Freunde vor Ort seien zwar eine Stütze gewesen - ihr Mann und ihre Tochter hätten ihr aber "einfach so sehr gefehlt".

Auf die massiven Luftangriffe von Israel und den USA auf den Iran antwortet das iranische Terrorregime aktuell mit Vergeltungsschlägen auch auf zahlreiche unbeteiligte Nachbarstaaten. Auch das Emirat Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde von Drohnen attackiert. Getroffen wurden unter anderem auch ein Luxus-Hotel und die berühmte künstliche Insel "The Palm".