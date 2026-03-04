Der Krieg im Nahen Osten hat die Familie Harrison vorübergehend getrennt: Sarah saß mit zwei Töchtern in Dubai fest, Dominic mit Tochter Mia in Frankreich. Jetzt haben sie sich in der Türkei wiedergetroffen und sind anschließend sofort nach München weiter geflogen.
Die Familie Harrison ist wieder vereint. Der Krieg im Nahen Osten hatte dazu geführt, dass Influencerin Sarah Harrison (34) vorübergehend mit zwei ihrer Töchter in ihrer Wahlheimat Dubai ausharren musste, während Ehemann Dominic und die älteste Tochter Mia (8) in Frankreich festsaßen. Nun konnte sich die Familie auf einem Flughafen in der Türkei endlich wieder in die Arme schließen. Die Harrisons hielten die emotionalen Momente auf ihren jeweiligen Instagram-Profilen in zahlreichen Storys fest.